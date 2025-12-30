Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁詠琪孖老公掃貨塞爆背囊 《東周刊》獨家直擊天后變慳妹 四線發展搏命吸金有原因

即時娛樂
更新時間：12:00 2025-12-30 HKT
發佈時間：12:00 2025-12-30 HKT

現年49歲的梁詠琪（Gigi）自2011年與西班牙籍老公Sergio Crespo Gutes結婚，並育有一女Sofia後，不僅未淡出幕前，近年更是事業家庭兩得意。她在音樂、電影、戲劇及個人品牌四線發展，被譽為「圈中模範媽媽」。最新一期《東周刊》獨家直擊梁詠琪與老公忙裡偷閒逛超市，一舉動揭示她慳家又環保一面！

梁詠琪環保又慳家

日前，梁詠琪被捕獲與老公Sergio現身中環超市，一身「平價look」打扮低調。雖然掃了一車貨物，但他們卻選擇將食材擠進背囊，連1元的膠袋都省下，既環保又慳家。這位天后與老公全程有講有笑，盡顯恩愛，其貼地作風獲讚！

梁詠琪為女兒鋪路

梁詠琪在事業上拼搏，背後最大的動力源自對10歲女兒Sofia的愛。最新一期《東周刊》獨家爆，梁詠琪現在幾乎將所有時間投入工作，逢job必接，只為給女兒最好的生活與教育，甚至考慮將來送她到國外頂級學府升學，目標是在60歲前賺夠錢，讓女兒一生無憂。

梁詠琪曾坦言，成為母親是人生的分水嶺，下半場一切以孩子為優先。她未讓女兒入讀自己的母校、被譽為「神校」的瑪利諾修院學校，而是為她尋覓更高一線的教育機會，足見其對女兒教育的重視。

梁詠琪孖生細佬罕現身？

梁詠琪四線發展吸金

梁詠琪近年密密接戲，參演的《闔家辣》、《臨時決鬥》及《無名指》等電影均叫好叫座。最近，她為主演的勵志電影《逆轉上半場》親力親為跑宣傳，力谷票房。戲劇方面，Gigi同樣表現亮眼，除了參演ViuTV劇集《反起跑線聯盟》系列，更跨足台灣，在劇集《聰明鎮》中擔綱女主角。

此外，梁詠琪音樂事業亦未有停步，巡迴演唱會結束後，她便積極籌備新專輯，更將於明年1月4日與韓國少女時代成員孝淵及古天樂，一同擔任《全民造星VI總決賽》的評判。此外，梁詠琪對自家童裝品牌亦親力親為，行程滿檔，彷彿有用不完的精力。

