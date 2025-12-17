Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

謝婷婷樹下擁吻罕放閃慶祝兩周年 深情告白曝光甜蜜生活

即時娛樂
更新時間：17:00 2025-12-17 HKT
發佈時間：17:00 2025-12-17 HKT

43歲的謝婷婷（Jennifer）已為兩孩之母，今年初公開與外籍型男Mathew甜蜜照，再火速宣布懷孕，細仔Brooklyn Milne已經5個月大。謝婷婷今日（17日）在社交平台出PO，分享多達20張與Mathew的合照，其中見到有一家三口，二人抱住囡囡或囝囝分別出鏡，可見Mathew不但愛錫親骨肉，連謝婷婷的大女Sara同樣視如己出。

謝婷婷慶祝囝囝100日

謝婷婷的合照中有不少與Mathew放閃的合照，其中有在佈滿小燈泡的樹下深情擁吻，亦有多張去玩、開餐，甚至購物後，謝婷婷坐在手推車上，由Mathew推住奔跑的影片。謝婷婷的囡囡Sara與Mathew合照相處融洽，而囝囝Brooklyn Milne慶祝出世100日時，未有如香港的小朋友辦百日宴，謝婷婷與Mathew只用cupcake，插上「100」數字，吹蠟燭慶祝。

相關閲讀：謝婷婷誕子三個月搬新豪宅 複式新居地方寬敞有大花園供仔女玩樂

謝婷婷之前從未公開與Mathew相識經過，以及一齊時間，是否已婚。今日罕有透露跟Mathew一起的兩年時間，過得非常開心。謝婷婷在IG留言：「周年紀念日快樂，我的愛人。我們組成一個非常了不起的團隊。謝謝你在過去兩年裏，每一天都讓我笑。你真的是萬億分之一。我非常愛你！」

謝婷婷定居溫哥華

謝婷婷早在疫情前已返加拿大生活，於2019年秘密誕下女兒，之後定居溫哥華，並向網球界發展，不少比賽都見謝婷婷的身影。有傳謝霆鋒在2017年以大約3,000餘萬，贈送西環「維壹」的千呎豪宅予妹妹謝婷婷，作為生日禮物及嫁妝。謝婷婷曾以首置名義斥資1,710.6萬元，購入跑馬地山光道新盤「THE ASTER」低層連平臺特色戶。

謝婷婷學孟母三遷

謝婷婷誕下細仔後，一家人早前搬屋，在謝婷婷公開的新居影片中，目測最少有兩層，可經過大落地玻璃走到外面的大花園，而客廳、開放式廚房空間闊落，當時添置的傢俬未送達，因此變成家徒四壁，而謝婷婷與Mathew為打造安樂窩，曾同心合力裝電視，表現合拍。

相關閲讀：謝婷婷貼初生B相宣布兒子出世 五官深邃面珠墩脹卜卜 大女錫細佬照冧爆網民

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
7小時前
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
店家未有得到黃小姐同意，就安排男技師為她按摩。iStock示意圖
女客全裸做SPA 按摩店無知會下安排男技師
即時中國
20小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
23小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
2小時前
宏福苑五級火︱廉政公署再拘捕兩人 消息：為宏福苑新舊業主立案法團主席
宏福苑五級火︱廉政公署再拘捕兩人 消息：為宏福苑新舊業主立案法團主席
突發
27分鐘前
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
商業創科
7小時前
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
影視圈
8小時前
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
10小時前