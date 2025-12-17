謝婷婷樹下擁吻罕放閃慶祝兩周年 深情告白曝光甜蜜生活

43歲的謝婷婷（Jennifer）已為兩孩之母，今年初公開與外籍型男Mathew甜蜜照，再火速宣布懷孕，細仔Brooklyn Milne已經5個月大。謝婷婷今日（17日）在社交平台出PO，分享多達20張與Mathew的合照，其中見到有一家三口，二人抱住囡囡或囝囝分別出鏡，可見Mathew不但愛錫親骨肉，連謝婷婷的大女Sara同樣視如己出。

謝婷婷慶祝囝囝100日

謝婷婷的合照中有不少與Mathew放閃的合照，其中有在佈滿小燈泡的樹下深情擁吻，亦有多張去玩、開餐，甚至購物後，謝婷婷坐在手推車上，由Mathew推住奔跑的影片。謝婷婷的囡囡Sara與Mathew合照相處融洽，而囝囝Brooklyn Milne慶祝出世100日時，未有如香港的小朋友辦百日宴，謝婷婷與Mathew只用cupcake，插上「100」數字，吹蠟燭慶祝。

謝婷婷之前從未公開與Mathew相識經過，以及一齊時間，是否已婚。今日罕有透露跟Mathew一起的兩年時間，過得非常開心。謝婷婷在IG留言：「周年紀念日快樂，我的愛人。我們組成一個非常了不起的團隊。謝謝你在過去兩年裏，每一天都讓我笑。你真的是萬億分之一。我非常愛你！」

謝婷婷定居溫哥華

謝婷婷早在疫情前已返加拿大生活，於2019年秘密誕下女兒，之後定居溫哥華，並向網球界發展，不少比賽都見謝婷婷的身影。有傳謝霆鋒在2017年以大約3,000餘萬，贈送西環「維壹」的千呎豪宅予妹妹謝婷婷，作為生日禮物及嫁妝。謝婷婷曾以首置名義斥資1,710.6萬元，購入跑馬地山光道新盤「THE ASTER」低層連平臺特色戶。

謝婷婷學孟母三遷

謝婷婷誕下細仔後，一家人早前搬屋，在謝婷婷公開的新居影片中，目測最少有兩層，可經過大落地玻璃走到外面的大花園，而客廳、開放式廚房空間闊落，當時添置的傢俬未送達，因此變成家徒四壁，而謝婷婷與Mathew為打造安樂窩，曾同心合力裝電視，表現合拍。

