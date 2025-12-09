張繼聰《金童》無望稱帝？票房兼新劇接連受打擊 《東周刊》獨家直擊「黑仔王」孖周秀娜愁爆開工

張繼聰近期可謂流年不利，由他主演、籌備長達八年、自資6位數救亡的電影《金童》雖贏盡口碑，但上月26日大埔宏福苑發生五級大火。禍不單行的是，張繼聰與周秀娜合作的ViuTV新劇《小業主戰線》原本計劃在大埔宏福苑取景拍攝，如今地方盡毀，故這部分的拍攝工作亦無奈暫停。

「黑仔王」張繼聰有周秀娜陪伴開工

被網民都紛紛封為「黑仔王」的張繼聰，被最新一推出的《東周刊》獨家直擊日前與周秀娜現身大坑踎茶記為該劇開工，雖然有「女神」周秀娜陪伴開工，但張繼聰依然一臉愁爆，似乎為近日不順的事悶悶不樂。

張繼聰愁爆為新劇《小業主戰線》開工

在最新一期推出的《東周刊》獨家報道，ViuTV新劇《小業主戰線》的劇組日前移師大坑一間茶餐廳繼續拍攝。張繼聰與周秀娜合作過多齣電影，兩人在鏡頭前默契十足，在茶餐廳上演情侶鬥嘴的戲碼；鏡頭後，張繼聰雖一度被目擊獨自看著手機、面露愁容，但很快便調整心情，發揮其搞笑本色，與周秀娜相談甚歡，逗得對方笑不攏嘴。據悉，《小業主戰線》劇組正積極尋找新的拍攝場地，並對原有的敏感題材進行調整，以確保製作能順利進行。

張繼聰對《金童》一直寄予厚望

39歲的張繼聰對《金童》一直寄予厚望，有知情者表示張繼聰希望憑此片角逐金像獎「最佳男主角」，於40歲前一嚐影帝滋味：「佢成套戲都冇用替身，全程親身上陣，甚至自掏腰包搞後期製作，務求令電影質素夠高，親手打造影帝夢，爭獎目標清晰。」然而，天有不測之風雲，面對演藝事業的雙重打擊，被封為「黑仔王」的張繼聰仍以敬業和正能量迎戰，他說：「人生總會遇到一啲難以想像嘅處境，最重要係你用咩心態去面對，電影工作當然有影響，不過對比起我哋香港而家所面對嘅，實在微不足道。我知道大家都唔好受，人生係會遇到好多挑戰，我哋肩並肩，手拖手，一齊行過去。最後，我從來都唔覺得自己黑仔。」

