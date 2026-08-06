中國追星族｜曼谷機場衝突親歷者：檢票後仍被拒載 「拉眼角戴手銬」收護照極嚇人

近日，22名中國乘客在泰國素萬那普機場被泰國國際航空拒載一事引發關注。現場影片顯示，在機場滯留期間，有機場安保人員對中國乘客做出了拉眼角「瞇瞇眼」的歧視動作。5日，有中國乘客向內媒《南都N視頻》回憶事發經過，稱事發前已正常檢票進入廊橋，卻同樣被拒載，感到既委屈又恐懼。

稱被「連坐」拒載

相關新聞：中國追星族︱22粉絲曼谷違規遭禁登機爆衝突 機場就保安「瞇眼」致歉

8月5日，中國乘客丁女士告訴南都記者，她是現場影片的拍攝者。「當時我們的訴求是要求開具拒載證明，但當地乘務人員拒絕提供。因為聽不懂泰語，我們申請中文協助，之後便發生了肢體衝突。」

另一中國乘客吳女士則表示，她此次去曼谷是為了參加明星粉絲見面會。事發前，她已正常檢票進入廊橋，是最早過閘機的乘客之一，卻被「連坐」拒載，感到既委屈又恐懼。

據其回憶，同一航班上有藝人同行，因有未持票者強行闖閘，乘務人員在登機口前將眾多乘客攔下。「當時藝人團隊把乘客往前推，機長又將人往相反方向推，我們被夾在中間，現場秩序非常混亂。」

被要求交出護照和卸行李

廊橋發生衝突後，乘客被帶出重新排隊。吳女士稱：「工作人員當時承諾『會一個接一個重新驗票再登機』。但出登機口重新有序排隊後，卻變成了收護照和卸行李，我這才意識到被拒載了。」

吳女士告訴南都記者：「隨後工作人員要求收取護照，我們不明緣由不敢交出，工作人員就做出拉眼角、戴手銬等手勢，我當時嚇壞了。」

事發於7月29日23時許，搭乘泰國航空TG674航班的部分中國粉絲尾隨同機中國藝人，在不具備使用權限的情況下進入貴賓室，被工作人員勸離。隨後該部分旅客前往登機廊橋，並在登機核驗環節拒絕出示登機牌，造成現場秩序混亂。

8月4日晚，泰國素萬那普機場發佈聲明，對安保人員履職時做出「瞇眼」等不當行為表示歉意，並已對涉事人員進行紀律處分。

聲明指出，拒絕22名中國追星旅客登機的決定由泰國國際航空作出。主因是該批旅客違反安全規定擅自進入貴賓室及引發混亂，最終導致航班延誤。其中12人同意配合卸載託運行李；另有10人拒絕配合並對拒載表示不滿，過程中挑釁工作人員，雙方因而爆發衝突。