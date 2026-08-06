大白兔糖包裝紙爆紅外網 帖主：平面設計經典之作

國民糖果大白兔糖的經典藍白紅包裝紙，成為外國社交平台熱門話題，有外國網民勁讚大白兔糖的包裝紙是平面設計的經典之作，帖文在不足24小時已獲逾400萬次瀏覽，17萬點讚，還帶紅了其他中國的老式包裝成為討論話題。

「用色圖案設計屬美學上乘之作」

網民「weeabob」5日在「X」平台發帖，展示了一粒大白兔糖，以及一張平攤著的糖果紙，留言稱讚該包裝紙是平面設計的經典之作。

相關新聞：奇聞秘史︱大白兔糖前世原是「米老鼠」 周恩來曾當「國禮」贈尼克遜

帖文發表約20小時，已獲400萬次瀏覽，大量網民留言，認同帖主稱讚，指大白兔糖的包裝紙的用色、圖案及設計，在美學上也是上乘之作。

有網民展示大白兔糖Ｔ恤。X

有網民展示大白兔糖紋身。X

有人更留言分享，將大白兔糖外層的糯米紙誤當作是塑膠，以為不能進食。有曾品嚐過大白兔糖的網民，則指該款糖果非常美味，鼓勵網民要親自試吃。



相關新聞：國潮風外銷︱南韓遊客湧上海 最受歡迎手信係……

另外，也有人在留言區分享其他中國糖果、酒的老式包裝紙，同樣吸引大量網民瀏覽與稱讚。

大白兔糖外層的半透明糯米紙，主要由澱粉製成，可以直接食用。它主要是防止糖果黏在手或外層包裝上，同時提供輔助防潮與隔離的效果。