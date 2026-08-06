比亞迪高速公路飛脫後擋風玻璃 湖北車主中招「大銀幕」破碎險釀禍︱有片

湖北有高速公路發生汽車後擋風玻璃飛脫，擊中後車的驚險意外，肇事的為比亞迪電動車，受害車主指已向交通警報案，目前損失尚未判定。

湖北網民「Ezreal」5日上傳其車Cam影片，顯示他5日下午15:48分，在一高速公路行駛期間，中線前方一輛黑色比亞迪的後擋風玻璃，突然整塊飛脫，直飛向左後方「Ezreal」駕駛的汽車，擊中其車頭。



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影片中可見，「Ezreal」目擊比亞迪「甩」擋風玻璃時，已來不及閃避，在驚呼聲中看著自己的車頭被擊中，前擋風玻璃即現出無數破裂紋。

「Ezreal」的中招影片在網上熱傳，至截稿時，16小時間已獲19.4萬讚及35.9萬次轉載。網民紛紛表示，「故意扔也扔不了這麼準」、「前車：我讓你驕傲」、「還是那句老話 待遇差的工廠造不出好產品 尤其是伙食」、「牛，高速上還有道具賽」、「你是我今年看過最離譜的車禍」、「中國人始終不相信一分價錢一分貨」。