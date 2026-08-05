AI算法工程師做內鬼 17小時清空公司AI遊戲89TB數據

內地最高人民檢察院近日披露北京市首例破壞人工智能（AI）模型刑事案，一名90後算法工程師為了偷用公司算力資源「秘撈」，竟偷偷輸入強制刪除代碼，導致公司AI遊戲部門總計89TB數據被清空，相關研發項目全面停滯。法院判定，該工程師犯破壞電腦信息系統罪，判處監禁5年10個月，並須賠償公司經濟損失20.4萬元人民幣（約23.7萬港元）。

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移交數據後擅登舊伺服器

涉案工程師王某於2024年入職北京東城區某科技公司，並擔任AI短劇部門算法工程師。因公司內部架構調整，2024年7月23日至8月5日，部門先後三次在內部工作群組發佈全體通知，要求員工將自己負責的開發資料及個人資料全部由A伺服器集群轉移至B伺服器集群，並告知數據遷移後，部門將不再持有A集群使用權限，王某以及其他部門人員均回覆「收到」。

9月3日下午，王某使用先前的帳號密碼登入A集群，並輸入指令查找AI短劇部門文件夾，但未能尋得任何資料。隨後，他試圖輸入代碼拉取AI遊戲部門在同一伺服器內的全部文件目錄，但眼見系統未能及時響應，王某便輸入代碼，以最高管理員權限強制刪除目錄下的所有檔案，然後下班離開。

AI算法工程師刪除公司89TB研發數據被判刑。中華網

AI算法工程師刪除公司89TB研發數據被判刑。中華網

AI算法工程師刪除公司89TB研發數據被判刑。中華網

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AI模型訓練停擺

公司系統維護人員在代碼運行17小時後，才發現系統異常並終止刪除指令，但此時公司服務器內總計89TB的資料已被清除，當中包括AI遊戲部門多年積攢的訓練素材、自研文生3D及影像渲染模型等研發檔案，導致AI訓練系統直接癱瘓，研發項目全面停滯以全力修復相關數據。同年10月22日，公司向警方報案。

王某被捕後，一直辯稱自己是「以為資料沒用了才刪除」，但經檢察部門調查，發現王某與另一名算法行業從業人員高某案發前曾通過網絡交流，並答應對方竊取公司算力資源，以運行高某的模型和數據。案發逾月後，王某向高某表示：「模型訓練沒幫上啥忙，下一份工作不知道還有沒有這麼大的訓練資源了，下回我還敢。」因此，相關部門確認王某刪除公司資料是為下載高某模型騰出存儲空間。

東城區檢察院認為，王某的刪除行為導致公司的模型訓練的數據結構遭到破壞，公司為恢復資料、重啟訓練，投入大量人力及算力成本，涉嫌犯破解計算機（電腦）信息系統罪，於今年3月4日一審判處王某有期徒刑5年10個月，賠償經濟損失20.4萬元。 王某隨後提出上訴，惟遭二審法院駁回，維持原判。