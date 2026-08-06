無品食客掟錢落地埋單 服務員照辦煮碗找贖獲讚：幹得漂亮︱有片

顧客不是永遠是對的，更何況是對服務員的基本尊重？周一（3日），廣東雲浮羅定一處夜市發生一件爭執事件。三名男子到一食肆戶外用餐，期間男店員一直正常點菜、上菜，未有和客人有過任何接觸。



內地大象新聞報道，一位大叔隨後付款時，竟故意把現金丟在地面，企圖羞辱店員。

雙方事前無衝突

男店員當時無奈彎腰撿起現金，進店找零後，男店員用同樣方式，照辦煮碗將零錢扔在地上。大叔見狀當場發火，但同行友人上前撿起零錢從中調解。整個過程被閉路電視拍下。



報道指，餐廳老闆周二表示，服務員是自家20歲的兒子，事前未有與對方發生過交流或爭執。客人雖有喝酒，但肯定未有喝多，不知道對方丟錢落地的原因。老闆看過閉路電視後，認為兒子沒有做錯，故給他100元人民幣獎勵。

老闆賞¥100

影片流出後，大量網民狠批大叔侮辱服務員的行為，同時大讚服務員的對應。網民意見：

everyoneeeee ：做得好

老子花姑娘 ：相當禮貌

蝸牛-葡萄 ：為老不尊，自取其辱。

WXQ20211203 ：年輕小伙幹得漂亮

此面向敵劉阿鬥 ：我看到了，錢是服務員在地上撿的，老登沒有買單

i農場主 ：以彼之道還施彼身