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西九龍站︱北上男緊張驚青過關惹疑 洗漱包搜出9.3克大麻︱有片

即時中國
更新時間：12:30 2026-08-05 HKT
發佈時間：12:30 2026-08-05 HKT

西九龍站海關有男子入境時，因神色緊張引起關員懷疑，遭截查發現行李箱內的洗漱包，藏有9.3克大麻。

據海關發布消息，近日，西九龍站海關關員在對進境旅客進行監管時，發現一名男性旅客進入海關監管區未向海關主動申報，且該旅客過關時神態緊張，試圖從遠離關員的一側繞行，關員隨即對其進行攔截檢查。

經進一步檢查，海關關員在當事人行李箱的洗漱包中發現可疑植物1包，物品散發特殊刺激性氣味，疑似大麻，毛重9.3克，經現場試劑檢測，呈四氫大麻酚陽性。後經專業機構鑑定，確認檢出四氫大麻酚成分。目前，該案件已移交海關緝私部門處理。

根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國禁毒法》等相關法律規定，毒品是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規定管制的其他能使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。走私、販賣、運輸、製造毒品，無論數量多少，都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。

 

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