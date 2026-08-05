昆明化工廠洩黃磷漫天刺鼻白霧 官方指情況可控

雲南昆明晉寧有化工廠4日下午洩漏黃磷，接觸空氣後自燃形成刺鼻具腐蝕性白霧，有居民指咽喉不適和咳嗽。刺激性煙霧漂至數十公里外。當地政府人員指，事故情況可控，事故原因和具體傷亡情況仍在調查中。

據內媒及網上消息指，8月4日下午晉寧區二街鎮的雲南浩明精細磷化工有限公司，洩漏大量黃磷。

黃磷在空氣中約攝氏30度便會自燃，產生大量白色煙霧，煙霧中含五氧化二磷，如遇水汽會生成具有腐蝕性的磷酸霧，對呼吸道有刺激作用。事發後周邊區域出現灰白色天空和刺鼻氣味。

《瀟湘晨報》指，5日凌晨，當地鎮政府工作人員表示情況已基本可控，不會對群眾造成負面影響。環保部門已在廠區周邊設定氣體檢測點，當地官方表示待資料統計完全後會統一發佈詳細通報。事故原因和具體傷亡情況仍在調查中，尚未公佈官方通報。