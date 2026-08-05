中國追星族︱22粉絲曼谷違規遭禁登機爆衝突 機場就保安「瞇眼」致歉

近日，內地傳出中國旅客疑在泰國機場與保安衝突，期間保安更做出涉歧視的「瞇眼」動作。素萬那普機場解釋，涉事22名中國追星遊客，違反安全規定擅自追星入貴賓室，遭拒絕登機，並導致航班延誤，但對有保安員做出「瞇眼」行為致歉，已懲處涉事人員。

微博「馬上談」4日發帖，事發於7月29日晚上，泰國國際航空（泰航）編號TG674航班原計劃於23時50分從曼谷素萬那普機場飛往北京。

追星入貴賓室惹混亂

據乘客稱，他們持有效機票，已完成值機和安檢並按時登機，卻被工作人員要求退出廊橋，最終20多人未能成行。交涉期間，一名機場安保人員被拍到做出「拉眼角」動作。惟帖文未有交代旅客被拒登機的原因。

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泰國曼谷素萬那普機場4日晚發放閉路電視片段，指事發當日有22名中國粉絲，追著一名戴口罩藝人入貴賓室及登機前候機區，造成混亂。他們又拒絕配合查驗文件，追星至登機橋，並衝破保安防線企圖與藝人追入TG674的機艙。

機場人員於是關上艙門，阻止未辦登機手續的中國粉絲進入，然後帶他們返回候機區域。

機場的聲明指，涉事的中國粉絲未具使用貴賓室資格，因擔心他們登機後可能持續製造滋擾，決定拒絕22人登機，航班亦因他們延誤。

10人拒卸行李挑釁機場人員

對於網上流傳的保安「瞇眼」動作，機場解釋，22人當中有10人拒絕配合卸下託運行李並挑釁工作人員，雙方發生衝突。機場就保安做出「瞇眼」動作致歉，並已懲處有關人員。



上月25日，一名遠赴泰國追星的中國女粉絲，參加曼谷三洋書展GMMTV活動現場，期間被多名工作人員搶奪手機、按壓脖頸，並以拖拽抱摔的方式趕離現場。事件引發國內關注，有粉絲要求主辦方致歉，甚至威脅脫粉。



再有中國旅客被無理拒絕登記，再上保安做出疑似歧視動作，即時引起國內網民狠批。

網民：

rain01999 ：已經這麼強大了，為啥全世界都要欺負我們

用戶7297546794 ：有錢沒地方去了，去泰國

GoldR_928：感覺全世界都在欺負中國人

哆哆西西特工隊：泰國是非去不可嗎