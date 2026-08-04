江蘇山姆送禮？︱女客¥40元Pizza驚藏大鉸剪 網民提一證據屬疏忽

江蘇一名女子在山姆會員店購買價值40元（人民幣，下同）的冷藏Pizza（披薩），打開後竟在餅底發現一把價值108元的剪刀，事件引發社會關注。山姆暫未就事件作出正式回應。

欲挑「較重」一盒怎料「內有乾坤」

據內地媒體後浪視頻報道，事發於8月3日，該名女子在山姆選購冷藏披薩時，特意挑選了較重的一盒，未料拆開包裝後發現餅底嵌有一把大剪刀，部分剪刀身更被麵粉包裹。有網民指出，該剪刀品牌與山姆熟食加工廠房使用的工具一致，推測是夜班工作人員操作疏忽，不慎將剪刀混入食品當中。

相關新聞：深圳山姆｜男子投訴涼席異味通風不散致BB起疹 疑甲醛超標局方指符合國標

食安問題頻發

值得留意的是，此次事件僅為山姆近期多宗食品安全事故的冰山一角。今年6月，國家市場監督管理總局曾正式約談山姆中國總部，指出其線下門店及線上「極速達」渠道存在系統性食品安全隱患，要求限期整改。

相關新聞：屢涉食安問題遭官方約談 山姆中國更換董事長

近年山姆接連曝出多宗食安問題，包括：深圳門店麻薯禮盒檢出活鼠、自有品牌凍乾草莓重金屬超標、高山螺絲椒農殘超標，以及蛋糕中吃出牙齒、烏冬麵現蛆蟲等。黑貓投訴平台上山姆相關投訴已累計逾1.5萬條。

內地評論指出，山姆近年為追求高速擴張而壓縮品控流程，導致選品標準鬆動、供應鏈審核週期縮短，令付費會員信任不斷被消耗。