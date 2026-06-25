深圳山姆｜男子投訴涼席異味通風不散致BB起疹 疑甲醛超標局方指符合國標

港人北上掃貨熱點「山姆會員商店」（Sam's Club）驚爆產品安全疑雲。深圳一名男子在山姆會員商店購買涼席後，稱產品氣味刺鼻、通風兩小時仍不散，使用後出現頭腦發脹、喉嚨發癢等症狀，家中8月大嬰兒更身上起疹。他自行檢測後懷疑甲醛超標，向店家及監管部門投訴。深圳市監局寶安監管局回應稱，涉事產品質量報告顯示甲醛含量符合國家標準，並將加強監督抽查。

頭腦發脹喉嚨發癢

據《南方都市報》及多家媒體報道，深圳市民雷先生近日在山姆會員商店（寶安店）以279.9元人民幣購入一款「絲享」品牌可機洗涼席三件套。雷先生稱，鋪設後開窗通風兩小時，「刺鼻味道還是散不掉」。當晚他出現頭腦發脹、喉嚨發癢症狀，其8個月大的嬰兒身上起疹。他以家用甲醛檢測儀測試，發現甲醛含量達0.083mg/m³，TVOC達0.701mg/m³，疑似有超標。

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官方回應

深圳市市場監督管理局寶安監管局接報後派員到場檢查，確認產品外包裝標識完整，商家現場提供第三方質量報告，顯示甲醛含量符合GB 31701-2015及GB 18401-2010兩項國家強制性標準。

當局組織雙方調解，商家表示可辦理退換貨服務，惟雷先生要求退一賠三並承擔其與家人身體檢查費用，雙方未達成共識，現場調解不果。不過後來雷先生表示山姆已同意為其退款。

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產品投訴頻現

涉事涼席位列山姆「清涼夏日熱銷榜」第6位，頁面標註周銷量逾1,000件。社交平台近期亦有多名消費者反映同款產品異味問題。黑貓投訴平台顯示，近30天關於山姆的投訴多達250宗，涉及產品品控及售後服務。

