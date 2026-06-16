屢涉食安問題遭官方約談 山姆中國更換董事長

美國零售巨頭沃爾瑪旗下在中國的山姆會員店，因頻現食安問題近日被國家市場監管總局約談。據天眼查App顯示，沃爾瑪（中國）投資有限公司（即山姆總部）15日發生工商變更，MUK SOOK YEE卸任法定代表人、董事長，由劉鵬接任。

劉鵬接替 曾任職阿里巴巴

沃爾瑪（中國）投資有限公司即山姆總部，成立於2003年，由沃爾瑪中國有限公司全資持股。內地澎湃新聞報道，去年10月底，劉鵬加入沃爾瑪中國並擔任山姆會員店業態總裁，他曾就職於阿里巴巴、好孩子中國、蘇寧電器、海爾集團等多家企業。

央視新聞早前報道，針對一段時期以來監管發現和媒體曝光的山姆線下門店及線上網店多發的食品安全問題，市場監管總局依法對山姆總部負責人進行了責任約談，要求其嚴格按照相關法律法規規定開展食品經營活動，切實保障公眾飲食安全。

山姆方面回應稱，「針對約談中監管部門所指出的問題與整改要求，我們完全認可、深刻反思並誠懇接受。對於相關問題給會員帶來的困擾與不便，我們深表歉意。」山姆方面又稱，公司已由管理層牽頭成立專項整改工作組。