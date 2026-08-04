新潮劇院︱中日生旦獻技賀在日創團30周年 公演門票早早售罄

在日京劇團「新潮劇院」日前於日本東京舉行成立30周年紀念公演，由中日兩國專業演員同台獻藝，公演門票早早售罄，現場座無虛席，吸引不少當地及外國戲迷到場觀賞。

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今次公演涵蓋生、旦、淨、醜四大行當，共演出四齣劇目，包括《三國志・二將軍》、《穆柯寨》、《西遊記・五行山》以及梅派名劇《霸王別姬》。演出陣容包括日本演員南部快斗、小林孝德，以及長年專注飾演孫悟空的石山雄太；中國演員則包括新潮劇院團長張春祥、著名刀馬旦劉妍與張桂琴，以及資深演員程孫耘、張寅和劉東風等。

公演設有演前特別參觀活動，帶領部分觀眾深入後台及化妝間，了解演出準備、道具及伴奏樂器特點。現場亦邀請到明治大學教授加藤徹解說各劇目看點；主持兼日本京劇振興協會常務理事梅木俊治（藝名：張烏梅）則向現場觀眾講解中國傳統看戲習俗，引導觀眾在演員亮相及精彩演出時高聲喝彩，體驗台上下互動的樂趣。

表演吸引許多當地及外國戲迷到場觀賞，來自英國的保羅（Paul Courtney）表示自己是忠實戲迷，形容自己是「京劇中毒」，日前更特意前往香港及深圳「睇戲」，最喜歡的角色是《楊家將》中的穆桂英；亦有日本女觀眾指因閱讀作家淺田次郎的小說《蒼穹之昴》而愛上京劇，認為京劇的音樂、唱腔與服裝極具美感。

「日本京劇藝術節」將於10月4日舉辦。

主辦方表示，紀念公演下一站將於8月11日移師大阪舉行。此外，團隊亦計劃於10月4日舉辦「日本京劇藝術節」，屆時將由學習京劇的日本人及在日華人青年演員擔綱演出，並設有面向初學者的講座推廣京劇文化。