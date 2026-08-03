美容變毀容︱浙江7旬婦花¥2.2萬抗皺致「二級燒傷」 全臉潰爛紅腫難入寐

杭州一名73歲孔姓老婦花費2.28萬元（人民幣，下同）於當地一間醫美診所進行抗衰老療程。不料術後僅數日，老婦全臉便爆發嚴重紅腫、水泡及潰爛，經醫院診斷確認為「二度燒傷」，表皮與真皮層均嚴重受損。

家屬質疑無牌操作高風險注射

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孔婆婆早前透過手機廣告聯繫上「杭州藍澳醫療美容門診部」，並在店員引導下，購買了一套價值22,800元的抗衰老套餐，項目涵蓋中上庭抗衰、面部淨化，以及包含肉毒桿菌素（Botox）在內的鼻基底注射等。

然而術後數日，其臉部即出現劇烈疼痛、紅腫及水泡潰爛，左眼下眼瞼附近更形成大塊結痂，夜間難以入睡。至7月23日，醫院診斷報告證實其傷勢為二度燒傷。她痛心回憶，機構人員當初僅口頭承諾效果並展示成功案例誘導消費，對可能導致結痂潰爛等嚴重風險隻字未提。

孔婆婆的外孫女李女士本身為醫美從業者，經她調查後指出診所存在多項嚴重違規。首先是「無資質人員違規操作」，實際操作儀器的並非專業醫護人員，而是毫無資質的銷售人員，過程中還違規使用了名為「小白筆」的儀器，懷疑因操作不當直接將皮膚燙傷。

病歷療程複雜 收據卻極含糊

其次是「病歷與收據表述不符」，收據上的項目名稱寫得極度模糊，但病歷上卻記錄著肉毒素注射及鼻基底填充等複雜療程，家屬強烈質疑老人是在完全不知情的情況下，被施加了高風險的注射項目。

面對種種質疑與指控，涉事醫美機構的陳姓經理卻拒絕承認醫療差錯，不僅辯稱發紅發癢僅屬於正常的術後恢復反應，更強調事先已告知過相關副作用。

對此，家屬明確表示拒絕接受，目前已向當地部門舉報投訴，並積極準備透過法律途徑提告維權。