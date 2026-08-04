AI短劇｜虛擬女主角「帶貨」報價30萬 貴過千萬粉真人網紅

近期內地一部由生成式人工智能（AI）製作的短劇《被裁掉的女孩》引發關注，抖音累積播放量突破2.5億次，劇中兩名虛擬主角「方桃子」與「周以衡」於戲外開設個人社交帳號，上月至今共吸引逾50萬粉絲。女主角「方桃子」日前更發布首則「帶貨」影片，宣傳某品牌美瞳（彩色隱形眼鏡）產品。據抖音營銷服務平台「巨量星圖」數據顯示，方桃子廣告拍攝報價由16.8萬至25.8萬元人民幣（下同，約19.5萬至30萬港元）不等，較大部分擁有百萬至千萬粉絲的真人網紅高。

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「AI版小時代」

AI短劇《被裁掉的女孩》講述小鎮女孩方桃子前往大城市追逐模特兒夢想的故事，被部分網民稱為「AI版小時代」。該劇角色因保留黑眼圈及面部瑕疵等真實細節，避免了傳統AI圖像的「假人感」而廣獲好評。

男女主角演員方桃子和周以衡隨即在抖音分別開設賬號，影片內容包括人物Vlog、劇情番外以及演員工作日常，如開機儀式、拍攝花絮和訪談等。在今次美瞳宣傳影片前，方桃子曾在一段Vlog影片內展露某款防曬噴霧，但未有露出明確品牌標誌。有分析認為，該段影片是用作測試市場反應。

根據抖音旗下的商業化營銷服務平台「巨量星圖」最新數據，方桃子拍攝一段1-20秒廣告影片的報價為16.8萬元，21-60秒為20.8萬元，60秒以上則需25.8萬元，定價超越大部分擁有百萬至千萬粉絲的真人網紅。

有網紅公司透露，目前坊間已有「數字肖像授權」業務，不少企業收購並出售數字肖像使用權，應用於短劇拍攝、信息流廣告等場景。「我們擁有的網紅博主形象都是合規的，什麼類型都有，價格比你直接找真人便宜很多。」

巨量星圖平台內方桃子的廣告報價。微博@車輪上的小夢

對此，不少網民對AI帶貨提出質疑，認為虛擬角色並未實際體驗產品，無法反饋真實效果。同時，憂慮AI技術普及將對傳統演員及網紅產業帶來衝擊，「AI不會疲勞，可以隨意壓榨。」