「進口」保健品︱澳洲空殼公司廣州產香港中轉 網紅護巢膠囊成本¥40竟賣¥320

「外國原裝進口」、「女性養護專家」等標籤，一直都是保健品吸引消費者的賣點。但近日，有內媒報道，網紅保健品「諾斐麗」（Nofili）因涉嫌虛假宣傳被推上風口浪尖。

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過半收入用於宣傳

今年7月，浙江寧波警方破獲一宗跨境保健品虛假經營案。犯罪嫌疑人於2025年5月至2026年3月期間，在澳洲註冊空殼公司（其宣稱的海外地址實際為一家麵包店），並開設電商「海外店鋪」。

產品頁面顯示，該產品宣稱來自澳洲，具有調理經期、補氣養血、養護卵巢等功能。全英文包裝、海外地址、進口報關信息以及所謂溯源碼，讓消費者相信這是一款「澳洲原裝進口」的高端保健品。

央視新聞報道指出，這款在多個電商平台熱銷、售價約320元（人民幣，下同）的「澳洲進口保健品」，實由廣州工廠代工、浙江企業包裝，貨物經香港中轉後，以「進口商品」名義入境，完成身份轉換，全網銷售額達435萬餘元，非法獲利逾211萬元。經查，澳洲藥監局（TGA）數據庫中無該產品註冊記錄。

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除了「進口光環」，該品牌還瞄準女性健康需求，主打「卵巢養護」、「調理經期」等概念。

內媒報道，經內地警方調查，該產品的利潤空間極為驚人。其單盒生產成本僅約30、40元，最終售價卻高達320元。商家將大部分利潤用於市場推廣，透過與大量網紅博主合作推廣，僅宣傳費用就超過220萬元，佔總銷售收入過半。

原料存在安全隱患

除了價格與宣傳嚴重脫節外，產品還存在原料違規與安全隱患——其宣稱含有的「麥角硫因」，在內地尚未獲批為新食品原料，且整體配方僅由企業內部人員自行設計，未經任何人體試驗或系統性的安全測試。

事實上，「假進口品牌」的騙局屢見不鮮。有專家提醒，英文包裝與海外地址並不代表受當地監管認可（如澳洲補充藥品需認準AUSTL或AUSTR編號）。消費者切勿迷信進口標籤，平台亦需加強對「海外空殼公司＋跨境銷售」套路的審核機制。