竹知了︱「哇哇」聲被指諷華為發布會驚嘆聲 影片批量下架卻「愈刪愈紅」︱有片

在南方的夏天，蟬鳴始終是夏日最熟悉的標誌。然而近日在內地，傳統竹製玩具「竹知了」（又稱竹蟬）卻意外成了熱門詞彙，話題熱度堪比夏日高溫。因為這款傳統玩具捲入了與內地科技巨頭華為相關的輿論風暴中，更呈現「越刪除、越火爆」的奇特現象。

內地律師：已超出普通網絡調侃範疇

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7月份，有內地網友無意發現傳統手作玩具「竹知了」在快速搖動時發出的連續聲音，與華為幾年前一場發布會現場的驚嘆音效高度相似。

2023年，華為與賽力斯聯手打造「問界M9」發布，當時華為常務董事余承東喊出「一千萬以內最好的SUV」，台下觀眾此起彼伏的「哇哇」驚嘆聲因而成為內地互聯網上的經典名場面。

如今，有網友隨即將兩者的畫面與音效剪輯拼接，並配上「一千萬以內最好」、「遙遙領先」等標誌性文案，製作成大量極具洗腦效果的魔性短視頻並在各大社交平台瘋傳。

面對鋪天蓋地的惡搞，華為法務部門最近以「損害企業商譽」及「侵犯名譽權」為由，向各大平台發起集中投訴，致使數萬條相關視頻被下架，甚至部分僅單純展示玩具製作的普通視頻也遭連帶「誤傷」。

對此，有內地律師指出，名譽權侵權並不以「直接點名」為前提。相關視頻雖然未直接提及「余承東」或「華為」，但透過標誌性話術搭配發布會同款音效，已形成明確的指向性暗喻，且規模化傳播已超出普通網絡調侃的範疇，因此在法律上確實具備維權依據。

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「越禁越火」

然而，華為強硬的批量投訴非但沒有讓「竹知了」這個熱詞消失，反而激起了廣大網友的逆反心理，觸發了「越禁越火」的史翠珊效應（Streisand effect）。事件迅速衝上熱搜後，網民的好奇心被徹底點燃，直接帶動了「竹知了」在電商平台的銷量暴漲，更有商家以「玄武之聲」等暗語進行借勢營銷。

這場輿論風暴的矛盾核心，也順勢從最初的「惡搞余承東」，升級為公眾對「強勢巨頭是否在利用平台權力壓制普通人」的質疑，平台審核的「一刀切」誤傷以及企業維權邊界的過度擴張，都讓華為的品牌形象承受了更大壓力。

華為作風屢被網民熱議

綜合內媒分析，部分內地網民近年對華為產生反感或抵觸情緒，背後其實疊加了多重深層因素。

首先是部分網民認為華為常將產品購買與是否愛國進行強行綁定，對不使用其產品的消費者形成某種道德綁架；其次是批評其宣傳風格過度極端「飯圈化」，經常將商業競爭上升至民族情緒與立場之爭，容易引發大眾的審美疲勞；最後則是部分數碼愛好者認為其部分產品定價過高、配置與價格不成正比，亦對其技術自主性的宣傳內容存有疑慮。

這場由「竹知了」音效引發的網絡惡搞，實質上折射出巨頭企業在面對大眾情緒、網絡梗文化以及公關維權時所面臨的微妙困境。