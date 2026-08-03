中俄跨境索道今年內落成 雙轎廂可載110人 單程僅需6至8分鐘

中俄兩國跨境交通基建迎來重大突破，未來遊客「跨國」僅需6至8分鐘。據俄羅斯塔斯社及新華社報道，中俄首條跨境客運索道項目——「黑河—布拉戈維申斯克跨黑龍江索道」的主體工程已經完工，整體項目進度已達96%，預計將於今年底前全部落成啟用。

纜車最快每秒12米

這項跨境標誌性工程於2019年7月正式動工，中方建設基地設於黑龍江省黑河市大黑河島，俄方則設於俄羅斯布拉戈維申斯克市中心的臨江區域。兩座城市隔江相望，最近距離僅約750米。

承建方黑河市金龍港建設發展有限責任公司介紹，該索道水平長度約970米，採用目前全球最先進的索道運行設備。系統共設有2個大型客運轎廂，每個轎廂單次可承載多達110人。纜車最快運行速度達每秒12米，單向單程運送時間僅需6至8分鐘，年設計單向運輸能力達260萬人次。

預測2030年外國遊客增兩倍

中國（黑龍江）自貿試驗區黑河片區管委會副主任張其軍指出，索道建成後，黑河市將構建起「大橋＋輪渡＋索道」的三級立體化跨境交通體系。

俄羅斯媒體「一周論據」網亦分析，該項目的投入營運將是區域發展的重大里程碑，在現行中俄邊境免簽制度的優勢疊加下，預期將帶動黑龍江沿岸的遊客量成倍增長，預測至2030年，前往俄羅斯布拉戈維申斯克的海外遊客數量將大幅增加2倍，有力促進兩國邊境地區的旅遊、物流及商貿協同發展。