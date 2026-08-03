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河南51歲男子刺死鄰居潛逃 官方懸賞5萬人民幣通緝

即時中國
更新時間：09:59 2026-08-03 HKT
發佈時間：09:58 2026-08-03 HKT

內地發生一宗震驚社會的鄰里衝突奪命慘劇，極度危險的疑兇目前仍在逃。據河南省駐馬店市西平縣「7·30案件工作專班」發布的最新通報，西平縣柏城街道於上周四（7月30日）上午發生一宗重大刑事案件，導致一人死亡及多人受傷。涉案的51歲男子夏付鋼在行兇後畏罪潛逃，當地警方已發出緊急協查通報，懸賞最高5萬元人民幣（約5.4萬港元）全力通緝歸案，並警告該逃犯極可能隨身攜帶刀具等危險凶器，呼籲公眾提高警覺。

疑犯身材壯碩或攜刀潛逃

通報指出，案發於7月30日上午，位於西平縣柏城街道西關社區。現年51歲的租房戶夏付鋼（戶籍地為西平縣譚店鄉），因鄰里瑣事與鄰居侯某立及其家人發生激烈爭執，期間夏付鋼情緒失控持械襲擊對方，將侯某立及其親屬刺傷。其中，侯某立因傷勢過重，經搶救後不幸宣告不治；其受傷親屬目前傷勢穩定，仍在醫院接受治療。 

警方通報。瀟湘晨報
警方通報。瀟湘晨報
警方通緝令附有夏付鋼的照片。 瀟湘晨報
警方通緝令附有夏付鋼的照片。 瀟湘晨報

西平縣公安局透露，嫌疑人夏付鋼身高約175厘米，身材壯碩、長臉、濃眉，逃跑時身穿灰色短袖T恤及黑色運動褲。由於研判其潛逃期間可能隨身攜帶刀具，危險性極高，警方提醒市民注意人身安全。

工作專班在通報中正告嫌疑人應認清形勢，主動投案自首以爭取寬大處理；同時警告逃犯親屬，凡知情不報、窩藏或包庇逃犯者，將依法從重追究法律責任。

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