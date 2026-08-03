中國觀察：「唐朝不存在」 謠言氾濫 加劇AI幻覺

「唐宋元明清」本是歷史常識，但近期內地短片平台竟湧現「唐朝從未存在」的驚世言論。按照其說法，漢代之後直接跳去宋朝，李白、杜甫原是宋人，持續289年的大唐盛世，不過是古人編出來的神話。

這套標新立異的史觀，並非網民突發奇想，源頭據稱來自早已被國際學界駁斥的西方歷史陰謀論「幻影時間假說」。該理論宣稱，公元614年至911年之間的297年歷史完全是被捏造出來的，當前實際的年份比公曆紀年少了近300年。

原本只用於爭議歐洲中古史，內地有些自媒體卻生搬硬套到中國，拼湊出「隋唐虛構論」。再加上網絡長年存在朝代「粉圈對峙」，部分愛好者為抬高心儀朝代，刻意貶抑大唐，各種謬論互相摻雜，慢慢演變出這場鬧劇。

更關鍵的推手是短視頻平台的流量邏輯。認真講解史料的科普影片，觀者寥寥；反常識的「標題黨」卻吸引眼球。算法不理會內容真偽，只參考點擊、留言與爭議熱度，辯論越激烈，影片就會獲平台大力推送。許多創作者摸通此竅門，於是紛紛靠獵奇謠言、偽造史實來收割流量，令大批缺乏辨識力的網友深陷其中。

身處人人依賴AI查資料的年代，這場偽史風波其實暗藏隱憂。各類謬論源源不斷匯入AI訓練數據庫。AI沒有獨立判斷史實真假的能力，只會統計網絡資訊出現頻率。一旦相關內容累積到一定規模，AI聊天機械人便可能輸出似是實非的解答文字。更可怕的是，有人還會利用AI，生成虛假的考古發現視頻或者文獻，「有圖有真相」這句話，如今已不能成立。

事實上，除了歷史資料，各類謠言、假消息每日正在網絡及社交平台上肆意傳播，並被各類AI所吸收、引用。久而久之，夾雜各種陰謀論的虛假敘述，慢慢蠶食事實，形成難以修正的惡性循環。孰是孰非？孰真孰假？大家真要擦亮眼睛。

紀曉華