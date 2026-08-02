破壞軍婚︱雲南男遭判囚兩年 搭上軍人妻致懷孕墮胎夫妻離婚收場

近日，雲南省高級人民法院、中國人民解放軍昆明軍事法院首次聯合發佈一批涉軍維權案例，其中披露一宗破壞軍婚案件。



據發布內容，一名王姓男子明知陸姓婦人的配偶楊男是現役軍人，仍與陸婦同居並發生不正當關係致其懷孕墮胎。該事件直接導致楊男與陸婦感情破裂，無法再維持婚姻關係，雙方於2024年4月協議離婚。



一審法院以破壞軍婚罪判處王男入獄2年，宣判後王男以量刑過重為由提出上訴，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。



通報指，本案是懲處破壞軍婚犯罪的典型案例。軍人常年遠離家庭，駐守邊關，為維護國家安全和邊疆穩定做出了巨大的犧牲和奉獻。對現役軍人的婚姻實行特殊保護，是我國一項重要法律制度，軍婚保護制度對於消除軍人後顧之憂，提升軍隊戰鬥力和凝聚力具有重要意義。本案中，人民法院對王某破壞軍婚的行為依法懲處彰顯「軍婚不容侵犯」的法律底線。

