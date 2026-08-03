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富貧人生互調︱富家女被抱到農民戶生活37年 願續照顧養母：她沒有退休金

即時中國
更新時間：07:31 2026-08-03 HKT
發佈時間：07:31 2026-08-03 HKT

錯換人生37年後，李慧和黃曉琳終於找回自己的根，是好是壞仍然未知？其中李慧的心情很複雜，經歷30多年生活困境的她，這幾年才剛安定下來，如今又要面臨新的難題。她有時候會想：「如果一直不知道真相，會不會活得更輕鬆」。

李慧被錯抱到一戶農民家庭。李父和朱女士原本經營著一家雜貨店，但李慧小學二年級時，李父陷入投資騙局，家中積蓄被騙一空。李父變得一蹶不振，偶爾外出務工，家裡更多靠朱女士打零工拉扯一雙兒女，過著寄人籬下的日子。

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清遠一對女子37年前出世，卻因在醫院抱錯而改寫了人生。中國新聞周刊
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她說，自己遭受過校園霸凌，在叛逆期的時候，父母還聽信別人介紹，把她送去過醫院。李慧沒能考上普通高中，不久便輟學外出務工。她的第一份工作是在街上賣衣服，後來還做過導遊、酒店前台、房產銷售。李慧逐漸成了供養全家的那個人。

不過，她沒有放棄，並重新拾起書本，拿到了中專、大專文憑。自她有記憶以來，家裏前後搬了五六次家，這些漂泊的經歷最終讓她給父母買了一套房子。長期加班勞累和生活壓力，2019年李慧確診血液病，目前仍需要持續服藥。

李慧坦言，得知過的是原本不屬於自己的人生，「這件事很難消化」。現在，李慧依舊和撫養自己長大的朱女士一同生活。「她沒有退休金，需要照顧。生母那邊，畢竟沒有長期相處，也害怕有隔閡。」

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