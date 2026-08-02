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無麻醉割包皮︱24歲滬男網上睇教學DIY 醫生搶救：隨時終身不舉

即時中國
更新時間：17:15 2026-08-02 HKT
發佈時間：16:20 2026-08-02 HKT

網絡教學切勿亂信，更何況是外科手術。據內媒《南方都市報》報道，上海市第十人民醫院近日接獲一宗極度危險的罕見病例。一名24歲青年因長期受包皮過長困擾，竟誤信網絡論壇的「教學」，在完全沒有麻醉及消毒的情況下，在家中以家用剪刀自行「DIY割包皮」。結果一刀剪下引發劇痛及大出血，流失近400毫升鮮血，最終要捂着褲襠衝往急症室求救，幸經搶救後保住「命根」。

狂噴血近400ml

據接診的泌尿外科醫生描述，該名青年當時踉蹌步入急症室，捂着褲襠的手指縫不斷有血珠滲出，全身因劇痛及失血而顫抖，虛弱地向醫生求救：「我剛才自己在家剪了包皮……流了好多血根本止不住……」

六旬漢植入17.5cm陰莖假體。 示意圖/unsplash
六旬漢植入17.5cm陰莖假體。 示意圖/unsplash

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醫生檢查發現，青年的內外褲早已被鮮血完全浸紅，傷口周圍滿布血塊。醫療團隊立即展開緊急清創及縫合手術，並注射破傷風針。據估算，男子總出血量高達300至400毫升，幸好送院及時，留院觀察兩天後已順利出院。

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醫生：隨時休克死亡 

事件曝光後，大批網民震驚直呼該青年「是個狠人」。事實上，內地近年屢生同類事件，曾有12歲男童用棉線自行割包皮致鮮血直流。

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醫生嚴正警告，這類自行操作暗藏致命風險。使用未經消毒的日常器械極易引發嚴重感染；非專業的剪切更隨時誤傷龜頭及繫帶等關鍵組織，造成永久性性功能障礙。若大出血處置不及時，更會誘發失血性休克危及生命。醫生呼籲市民如有包皮或泌尿問題，必須前往正規醫院尋求專業評估及治療，切勿自行「下狠手」。

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