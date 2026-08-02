AI學位分數線狂飆 藏就業隱憂專家籲高考生慎選

人工智能（AI）浪潮席捲全國，帶動內地高校AI相關專業報考熱度持續飆升。今年高考招錄數據顯示，部分院校AI專業最低排位大幅攀升逾兩萬位，連民辦高校的AI專業亦備受考生追捧。有內媒呼籲考生理性報考，並建議教育部門嚴格把關相關辦學質素。

據內地高等教育數據監測平台「高績」數據顯示，2020年至2024年人工智能是內地高校新增數量最多的專業，累計新增超過400個專業點。截至今年4月，內地已有逾90間高校成立人工智能學院，亦涵蓋東莞城市學院、廣州華商學院等多間民辦院校。

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僅55%畢業生從事對口工作

今年高考錄取結果，亦印證AI專業升溫趨勢。北京工業大學人工智能（實驗班）去年分數線為646分，對應排位12990名，今年分數線上調至652分，排位大幅前移1510名。廣東江門的五邑大學以人工智能專業為核心的專業組，今年最低錄取排位較去年提升超過兩萬位。

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即使是民辦本科，報考熱度亦不容小覷，廣州軟件學院的AI專業最低投檔分達477分，較物理類本科線高52分。

多名高校招生負責人向《中國新聞網》坦言，大批考生直奔AI專業而來。香港科技大學（廣州）招生人員稱，AI是該校王牌專業，近年有過半學生都想諮詢。河南科技學院人工智能學院院長蔡磊亦指，今年該校AI專業招生諮詢量同比增長超55%。有網友感慨：「無論是頭部名校，還是普通本科院校，只要開了AI專業的，（分數線）全都在漲。」

不過報考熱潮之下，暗藏就業隱憂。高校教學數據分析平台「麥可思研究」顯示，2024屆AI專業本科畢業生中，僅有55%從事對口工作，該比例明顯低於全國本科平均水準的73%。

內媒《都市快報》引述教育業內人士建議稱，考生需冷靜思考，謹慎選擇，「有些普通院校開設AI專業只是蹭熱點，學科實力不強，課程內容空泛，很難培養出有競爭力的畢業生」。「九派新聞」亦坦言，市場規律往往有滯後性，當大量低水準重複建設的專業源源不斷地輸送同質化畢業生時，「人才缺口」極可能瞬間轉變為「結構性失業」。