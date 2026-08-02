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駐京觀察：中國「新新三樣」強勢崛起

即時中國
更新時間：09:09 2026-08-02 HKT
發佈時間：09:08 2026-08-02 HKT

繼電動汽車、鋰電池、光伏產品「新三樣」打開全球市場，中國「新新三樣」——人工智能、機械人、創新藥亦強勢崛起，成為外貿增長新引擎。

全球模型聚合平台OpenRouter最新數據顯示，7月度大語言模型調用量排行榜前6位，悉數由中國自研開源大模型包攬，依次為小米MiMo-V2.5、DeepSeek V4 Flash、騰訊HY3、MiniMax M3、智譜GLM-5.2以及DeepSeek V4Pro；第三周中國大模型調用量突破36.11萬億詞元，按周增幅逾3成，連續12周排行全球第一。

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今年上半年，中國工業機械人出口額達62.9億元人民幣，銷往141個國家及地區，手術機械人出口更大增3.3倍；同期，創新藥海外授權交易潛在總金額高達1100億美元……

回望中國外貿發展歷程，早年發端於勞動密集型產業，依靠服裝、家具、家電「老三樣」賺取微薄加工利潤；得益於完整產業鏈優勢，「新三樣」其後搶佔全球綠能賽道，新能源汽車產銷量蟬聯全球榜首，動力電池材料、電芯、回收全鏈條自主可控，光伏產業鏈全球佔比逾8成。縱使面對海外碳稅、各類貿易壁壘，上半年電動汽車出口仍勁升68.7%，鋰電池、風電設備出口增速亦均超35%。

至於「新新三樣」興起，官媒評論指出，中國外貿正由「產品出海」邁向「創新出海」，原創技術與智能系統及解決方案同樣「全球圈粉」。

北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍向筆者分析，這是中國產業結構調整的階段性表現之一。儘管外部風險增加，2026年上半年出口額同比增長17.6%，較2025年同期上漲11.8個百分點，增速明顯提速。出口結構亦持續優化，服裝、箱包等相對低端消費品出口連續兩年錄得按年下跌；高新技術產品、汽車、集成電路等高技術含量產品出口則保持高速增長。

不過，蘇劍亦提醒，外貿出口不確定性仍不容忽視。全球地緣衝突升溫，資源與航運風險持續積累；國際科技與貿易競爭加劇，海外隨時可能加設壁壘、推動技術圍堵，全球產業鏈割裂風險猶存。

楊浚源 

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