伊波拉疫情｜中國第三批醫療專家組抵剛果 作監測救治支援

中國第三批伊波拉抗疫醫療專家組當地時間1日順利抵達剛果民主共和國（又稱民主剛果）首都金沙薩，協助當地抗擊伊波拉疫情。

第三批專家來自衛健委疾控等機構

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中國第3批專家援助民主剛果抗疫。新華網

中國第3批專家援助民主剛果抗疫。新華網

剛果民主共和國衛生部代表特別前往機場迎接。衛生部代表表示，當地伊波拉疫情防控形勢依然嚴峻，防控工作面臨較大壓力；中方專家組的到來，將為當地在疫情監測、病例救治及實驗室檢測等範疇提供有力支持，剛方願同中方進一步加強協作，共同提升疫情應對能力。

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第三批專家組領隊楊曉晨指出，專家組將在前兩批的工作基礎上，結合當前疫情防控的實際需求，持續深入開展技術援助，並同當地衛生部門及相關國際合作夥伴深化交流協作，為早日結束今次伊波拉疫情作出中國貢獻。

據了解，中國第三批專家組成員來自國家衛生健康委、海關總署、浙江大學醫學院附屬第一醫院及中國疾控中心等機構，專業領域涵蓋流行病學、衛生檢疫、臨床救治與病原實驗室檢測等，均具備豐富的防疫抗疫實戰經驗。