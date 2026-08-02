Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊波拉疫情｜中國第三批醫療專家組抵剛果 作監測救治支援

即時中國
更新時間：09:30 2026-08-02 HKT
發佈時間：09:30 2026-08-02 HKT

中國第三批伊波拉抗疫醫療專家組當地時間1日順利抵達剛果民主共和國（又稱民主剛果）首都金沙薩，協助當地抗擊伊波拉疫情。

第三批專家來自衛健委疾控等機構

相關新聞：伊波拉病毒︱譚德塞訪疫區慶5患者康復 中國專家小組赴剛果應對疫情

中國第3批專家援助民主剛果抗疫。新華網
中國第3批專家援助民主剛果抗疫。新華網
中國第3批專家援助民主剛果抗疫。新華網
中國第3批專家援助民主剛果抗疫。新華網

剛果民主共和國衛生部代表特別前往機場迎接。衛生部代表表示，當地伊波拉疫情防控形勢依然嚴峻，防控工作面臨較大壓力；中方專家組的到來，將為當地在疫情監測、病例救治及實驗室檢測等範疇提供有力支持，剛方願同中方進一步加強協作，共同提升疫情應對能力。

相關新聞：伊波拉疫情︱民主剛果病例突破3300宗 累計近1500人病歿 當局已啟動藥物臨床試驗

第三批專家組領隊楊曉晨指出，專家組將在前兩批的工作基礎上，結合當前疫情防控的實際需求，持續深入開展技術援助，並同當地衛生部門及相關國際合作夥伴深化交流協作，為早日結束今次伊波拉疫情作出中國貢獻。

據了解，中國第三批專家組成員來自國家衛生健康委、海關總署、浙江大學醫學院附屬第一醫院及中國疾控中心等機構，專業領域涵蓋流行病學、衛生檢疫、臨床救治與病原實驗室檢測等，均具備豐富的防疫抗疫實戰經驗。

最Hit
86歲劉詩昆2歲囝囝首登國際舞台 無懼戰火舉家赴俄萌爆合奏 一對仔女遺傳神基因
86歲劉詩昆2歲囝囝首登國際舞台 無懼戰火舉家赴俄萌爆合奏 一對仔女遺傳神基因
影視圈
13小時前
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
飲食
23小時前
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
奇聞趣事
3小時前
梁詠琪「學霸」女兒祈淑菲精通三文四語 身高到達爸爸耳邊擁一雙長腿 GiGi不反對囡囡入行
梁詠琪「學霸」女兒祈淑菲精通三文四語 身高到達爸爸耳邊擁一雙長腿 GiGi不反對囡囡入行
影視圈
10小時前
六合彩︱頭獎800萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
12小時前
遊日香港家族眾生相？港人細數5大常見經典特徵 爸爸必做1動作 網民爆笑：好有畫面
遊日香港家族眾生相？港人列5大常見特徵 爸爸必做1動作 網民爆笑：好有畫面
生活百科
21小時前
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-31 11:23 HKT
大媽杏花邨站外求麵包醫肚 收合桃包後變臉勉強回應「4個字」 好心人即場霸氣收回 網民：要銀包唔係麵包｜Juicy叮
大媽杏花邨站外求麵包醫肚 收合桃包後變臉勉強回應「4個字」 好心人即場霸氣收回 網民：要銀包唔係麵包｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
衛詩雅嘴縫50針後首發聲報平安 老公周祉安還原受傷經過揭恐怖傷勢：血管及肌肉屬全層撕裂傷
衛詩雅嘴縫50針後首發聲報平安 老公周祉安還原受傷經過揭恐怖傷勢：血管及肌肉屬全層撕裂傷
影視圈
17小時前
AEON旗下$12店年內執4間！8月起下調價格救市 網民嘆：香港租金太貴
AEON旗下$12店年內執4間！8月起下調價格救市 網民嘆：香港租金太貴
生活百科
23小時前