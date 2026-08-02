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傳敦煌90萬年薪聘外籍主播 網民熱議下古愛華放棄就職

即時中國
更新時間：08:31 2026-08-02 HKT
發佈時間：08:31 2026-08-02 HKT

甘肅敦煌融媒體中心近日擬聘用美國籍耶魯大學畢業生古愛華作為外籍主播，引發外界關注，有網友對其本人及年薪待遇提出質疑。官方消息昨指，古愛華已放棄聘任資格，網傳90萬元（人民幣，下同）並非年薪，實際年薪稅前約33萬元。

內媒此前報道，24歲美國人古愛華今年4月到敦煌，成為敦煌文化國際傳播中心實習主播。敦煌市融媒體中心發布的擬聘用人員公示顯示，引進人才工資待遇為年薪制，符合一檔人才要求的每年發放30萬元，外加分8年發放的生活補助30萬元，此外還有購房補助30萬元、配偶安置、子女入學等待遇。外籍主播按一檔人才標準執行。

敦煌傳出擬以年薪90萬聘用美國籍主播古愛華，引發網友質疑。
敦煌傳出擬以年薪90萬聘用美國籍主播古愛華，引發網友質疑。
美籍主播古愛華。
美籍主播古愛華。

官方消息：實際年薪稅前約33萬

有網民質疑稱，以「年薪90萬」聘請外籍人士，薪酬過高，且佔用本地人就業資源，「90萬都可以招10個當地人了」，「敦煌市長也差不多是一年20萬」。亦有網民發現，古愛華曾在美企研究所台灣研究部實習，稱其是「秘密間諜」。

央視新聞引述敦煌市相關部門消息指，古愛華已放棄聘任資格。針對網民關注的薪酬待遇問題，網傳「90萬元」並非年薪，其工資每年稅前約30萬元，聘期內年度考核及格後發放生活補助3萬元；聘滿3年且在本地購房，一次性給予購房補助30萬元，實際年薪約為稅前33萬元。針對招聘合規性等問題，當地已成立調查組開展全面核查，將依規追責。

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