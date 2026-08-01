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新冠感染率續升破20% 南方省份患者顯著較北方多

即時中國
更新時間：16:16 2026-08-01 HKT
發佈時間：16:16 2026-08-01 HKT

中國疾控中心（中疾控）最新呼吸道傳染病數據顯示，過去一周新型冠狀病毒感染率繼續呈上升趨勢，檢測陽性率超過20%，較第二位流感的14.5%高。

週期性波動未發現變異株

中疾控7月30日於官網發佈《全國急性呼吸道傳染病哨點監測情況（2026年第30周）》，數據顯示在7月20日—7月26日，新型冠狀病毒檢測陽性率呈上升趨勢，陽性率首次超過20%，陽性率環比前一周提升了4個百分點，成為呼吸道傳染病檢測陽率首位。

南方省份檢測陽性率顯著高於北方省份。患者以0—4歲，15—59歲和60歲以上人群中居首。

檢測陽率第二位是流感病毒，佔14.5%，較前一周高2.1個百分點。

中疾控指，此次新冠疫情上升仍屬週期性波動，強度與前兩年相當。疾病嚴重程度未發生變化，未發現重大公共衛生風險的變異株。

 

 
 
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