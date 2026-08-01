杭州男曬豪車百萬「存款」 電商遭假富二代借走11萬人仔不還

浙江杭州日前發生一宗涉嫌偽冒「富二代」的詐騙案，當地一名從事電商生意的金姓男子，經聚會認識一名自稱是大企業東主獨生子的羊姓男子，對方展示法拉利、林寶堅尼等豪車及179萬元人民幣（下同）銀行「餘額」後，屢以家庭糾紛及支付分手費等理由，先後借走11.6萬元（約13.5萬港元）拖欠不還。受害者事後發現對方身分完全虛構，且被列為失信被執行人，正收集證據向警方求助。

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社交平台頻發炫富動態

內媒《紅星新聞》報道，金先生約一個多月前在一個跑車會聚會上認識羊姓男子（下稱羊某），對方聲稱自己是金華磐安一間家註冊資本逾千萬元企業老闆的獨生子，並向金先生展示停泊於屋苑的法拉利、林寶堅尼等多輛豪車；在加上對方微信後，其社交平台亦頻繁發布參加高檔酒會及提新車的動態。金先生查閱企業資料，見老闆姓氏一致，對其「富二代」身分深信不疑。

受害者金先生。微博@紅星新聞

羊某展示的豪車。微博@紅星新聞

羊某與金先生的微信聊天記錄。微博@紅星新聞

羊某被法院列為失信執行人。微博@紅星新聞

惟認識不久後，羊某開始以不同藉口向金先生借錢。首筆4萬元（約4.6萬港元）以「與女友結婚遭家人反對致銀行卡被凍結」為由借出，其後羊某再以「分手旅行」、「支付分手費」及「與父親達成對賭協議以收回壞帳」等名義多次借款，累計借走11.6萬元；期間羊某出示銀行戶口餘額達179萬元（約208萬港元）的短訊，讓金先生減輕疑慮。

約定還款期屆滿後，羊某卻屢次以「未與家人和解」、「出差」等藉口推託，始終未有還款。面對金先生電話質疑豪車歸屬，羊某未有正面回應，僅稱將於8月2日還款，而屋苑內的豪車更全部消失。

金先生懷疑受騙，遂輾轉聯絡上該間金華企業的實際控制人羊老闆，對方即時否認羊某為其兒子，並透露二人來自同一鄉鎮，羊某父母僅為普通僱員，更指對方兩年前就曾冒充其兒子詐騙。此外，金先生委託律師查詢發現，羊男及其家人曾多次被法院列為失信被執行人。

金先生表示，目前羊某僅歸還1萬元（約1.2萬港元），正進一步收集證據，準備向警方報案處理。

