四川紅旗大橋崩塌損失¥2772萬 未依規勘察地質7人被立案28人需問責

四川阿壩州馬爾康市紅旗大橋啟用不足一年，於2025年11月11日，受山泥傾瀉影響崩塌，造成直接經濟損失約2772.48萬元人民幣。調查報告發現，大橋崩塌位置地質條件複雜，但未依規進行勘察埋下安全隱患。事件中，7人被立案偵查、28人被嚴肅問責。

據四川省政府常務會議日前通過的調查報告指，紅旗大橋右岸邊坡地質條件複雜，直接導致紅旗大橋垮塌災害發生。

報告亦揭示事故中存在人為漏洞，涉案勘察單位未按法規要求，對右岸引橋水庫坍岸區域進行工程地質勘察和岸坡穩定性評價，甚至在勘察工作中弄虛作假，為工程埋下致命的安全隱患。

調查組同時查明，相關涉事企業存在勘察設計業務違法分包轉包、項目建設管理責任落實不力、隱患排查治理工作不到位等問題。

另外，「廉潔四川」消息，四川省紀委監委機關、中國電建集團公司紀委、國能大渡河水電開發公司紀委按照幹部管理權限，依規依紀依法對這宗災害發生背後履職不力、監管缺位、失職失責的28名公職人員進行嚴肅追責問責；四川省公安機關對涉嫌違法犯罪的7名涉案人員立案偵查。