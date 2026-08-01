建軍99周年︱習近平：確保槍桿子聽黨指揮 深入推進軍隊反腐

今日是解放軍建軍99周年，中共中央政治局前日就推進國防和軍隊現代化進行集體學習，中央總書記兼軍委主席習近平強調，要深入推進軍隊反腐敗鬥爭，「確保槍桿子（軍隊）永遠聽黨指揮」，並要求加強無人智能技術軍事應用，逐步構建智能化軍事體系，捍衛國家主權、安全、發展利益。建軍節前夕，中國海警和解放軍南部戰區分別在台灣以東海域，及南海黃岩島附近展開執法巡查與戰備警巡。

▍中國組 ▍

1927年8月1日，中國共產黨在江西發起南昌武裝起義，1933年正式定8月1日為建軍節。中共中央政治局前日進行第27次集體學習。新華社報道，習近平代表中共中央和中央軍委，向全體解放軍、武警、預備役人員和民兵致以節日的祝賀。



習近平指出，十八大以來，中央把「強軍興軍」擺在黨和國家事業的突出位置，軍隊現代化水平和實戰能力顯著提升。他強調，政治建軍是人民軍隊立軍之本，關乎國防和軍隊現代化建設方向和底色。要堅持和加強「黨對軍隊的絕對領導」，深化思想整風，深入推進反腐敗鬥爭，打牢官兵「聽黨話、跟黨走」的思想根基，確保槍桿子永遠聽黨指揮。

過去兩年多，解放軍掀起反腐風暴，大批高級將領落馬，其中軍委委員級別的包括兩任國防部長魏鳳和、李尚福，中央軍委原政治工作部主任苗華，中央軍委聯合參謀部原參謀長劉振立，以及兩名中央軍委副主席何衛東、張又俠。今年1月張又俠落馬後，《解放軍報》將之形容為「消除重大政治隱患」，強調「對那些不知敬畏、以身試法的，涉及多少查多少，牽扯多深挖多深」。

解放軍台灣以東海域警巡

除了政治建軍外，習近平還提到高質量推進國防和軍隊現代化，提升戰鬥力，包括加強無人智能技術軍事應用，深化網絡信息體系建設運用，搞好實戰化檢驗評估，扎實推進練兵備戰。他要求中央和地方黨政部門要大力支持國防和軍隊建設。

建軍節前夕，中國海警「秀山艦」編隊昨日在台灣島以東海域依法開展常態化執法巡查。解放軍南部戰區前日組織海空兵力，在同菲律賓有主權爭議的黃岩島領海領空及周邊區域執行戰備警巡。南部戰區指出，黃岩島是中國固有領土，7月份以來，軍方有效應對各類侵權挑釁行徑，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。