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內地平價數據卡不再？ 三大電訊商：8‧1開始手機號卡僅限官方辦理

即時中國
更新時間：21:16 2026-07-31 HKT
發佈時間：21:16 2026-07-31 HKT

香港市民除可申請流動通訊商的月費計劃，也可按自己需要在坊間購買數據儲值卡。內地即數據儲值卡市場將出現巨變。周五（31日），中國移動、中國電信、中國聯通於內地同步宣布，自8月1日開始，手機號卡僅限官方渠道辦理，第三方互聯網渠道全面停止相關服務。

有指，這個舉措，代表近十年的網絡代理售卡模式畫上句號，也意味著在電商平台和直播間出售的低價大流量卡，即將集體退場。

中移動的通告。
中移動的通告。

電商提醒消費者盡快激活

《北京日報》新媒體「長安街知事」微信公眾號報道，市場已傳聞多日。在某短影片平台直播間，一張「每月20元（人民幣‧下同）含100G流量」的手機卡廣告被掛在最顯眼的位置，主播反復催促網民下單。多家網上代理商密集發布下架預警，提醒消費者盡快預約並激活，否則可能無法正常使用。

「長安街知事」向多家電商平台渠道商後發現，受停售消息影響，不少店鋪近日銷量明顯攀升。一位線上銷售人員直言：「昨天已經給十幾個客戶辦理好了，都是趕在『大限』之前」。部分店鋪則明確表示已缺貨，三大運營商的號卡已全部下架。

商舖電話卡銷量急升

所謂網絡代理渠道售卡，是指運營商通過第三方銷售代理、互聯網平台上的他建自營店鋪及各類垂直流量合作等非自有線上觸點，銷售手機SIM卡。一旦新政策實施，習慣在網上比價、選號、辦卡的消費者將受到影響。

報道指比較兩種渠道發現，代理渠道的聯通套餐月租29元可享280G流量和100分鐘通話，移動套餐月租19元包含220G流量和100分鐘通話。在三大運營商官網上，移動動感地帶芒果卡月租59元含20G通用流量加30G定向流量和100分鐘通話，聯通暢爽冰激凌5G套餐月租129元含30G流量和500分鐘語音通話，電信月租99元套餐含40G通用流量和150分鐘通話，價差極為懸殊。

有智庫研究員指出，新措施意味用戶話費支出上，認為在存量用戶權益未得到實質性保障前，直接斷供低價卡容易引發消費者不滿。他也建議，可以考慮采取分級管控而非一刀切取締，運營商可以保留資質齊全、合規經營的線上渠道和商家，針對虛假宣傳、違規分銷等不良商戶進行精准清退，規範灰色產業鏈，避免誤傷合規經營者。

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