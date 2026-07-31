老爺強姦新抱︱兒子替父求情盼改判無罪 網民：父子皆為畜牲

陝西西鄉縣有男子將媳婦強姦，一審被判罪成。案件近日二審，太太被強姦的丈夫，上訴時竟要求法庭改判父親無罪，但被法院駁回，維持強姦罪成原判。被告方指已申請再審。

受害人缺乏性自衛能力

「奔流新聞」報道，據起訴書顯示，受害人張娜（化名）2019年，在未達法定結婚年齡下，按農村習俗與王某舉行婚禮，並到被告（1958年出生）王某某家中共同生活。

受害人被強姦的房間。奔流新聞

被告上訴二審失敗後，會繼續爭取終審，推翻強姦兒媳罪成的判決。奔流新聞

2023年8月4日早上，張娜在樓頂晾曬衣服後，被王某某叫至其三樓臥室。當時赤膊的王某某要求與張娜發生性關係，張娜已明確表示「不想過去」，但在王某某威脅及拉扯下，遭強拉至床邊發生關係。

2025年5月28日，西鄉縣人民法院指，經鑑定，張娜精神發育遲滯（輕度至中度不等）、無性自我防衛能力。判王某某強姦罪成，判有期徒刑4年。

兒子：父親只是喝醉酒

被告不服上訴，案件近日二審。辯方指被告與張娜是自願發生性關係；張娜受其父親教唆才報警；多份司法鑑定意見存在衝突等，一審法院偏聽偏信。受害人丈夫王某亦認為父親沒有強姦妻子，當時父親只是喝醉了，什麼也不知道。

陝西漢中市中級人民法院閉門審理後，指張娜對案發過程描述清晰、否認自願，並明確表示「害怕被打」；受害人父親勸女兒報警是行使公民權利；多份鑑定意見均認定受害人精神發育遲滯且防衛能力低於常人，決定維持原判。

王某指，父親已申請再審，要求改判無罪，現在只能等待終審的結果。

網民紛紛留言，「這個男的窩囊成這樣，鄙視他」、「女人真的別嫁到農村去禍害後代」、「父子都不是好東西」、「兩個畜牲」、「我懷疑這個兒子娶媳婦都不是正當手段來的」、「綠帽戴的很開心」、「4年都便宜他了，全家都不是人」。