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生醃海鮮｜滬男遊泰染痢疾阿米巴腸道潰爛險死 專家提外遊「六不」貼士

即時中國
更新時間：17:15 2026-07-31 HKT
發佈時間：17:15 2026-07-31 HKT

暑假正值港人赴泰國及北上深圳品嚐「潮汕生醃」海鮮的旺季，惟這類未經煮熟的「生醃」美食卻隱藏致命殺機。內媒《新聞坊》31日報道，上海一名徐姓男子日前在泰國旅遊期間，因食用大量生醃海鮮及變質飲品，回國後病情急劇惡化，出現腸道大面積潰爛、反覆大出血及感染性休克，一度被發出病危通知。

徐先生經搶救一個多月才死裏逃生，其致病元兇證實為極具殺傷力的溶組織內阿米巴原蟲（Entamoeba histolytica）又稱痢疾阿米巴。

全身凝血紊亂隨時腸穿孔

徐先生透露，他在發病初期僅以為是冷飲吃多了導致普通腸胃不適，並未加以重視。惟回國後病情迅速惡化，多個器官功能受損。

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徐先生其後被緊急轉送至上海市公共衛生臨床中心重症醫學科。入院時他生命跡象極度危重：血紅蛋白數值不足6克（屬重度貧血）、全身劇烈發炎、凝血功能徹底紊亂，且大、小腸遍布大面積潰瘍，腹腔持續滲血，隨時可能突發腸穿孔。醫療團隊隨即展開為期30多天的救治，才成功將其從鬼門關拉回。

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什麼是「溶組織內阿米巴原蟲」？

致病機理： 這是一種多見於熱帶及亞熱帶地區的單細胞寄生蟲。當人類食用被其包囊污染的生海鮮、生水或不潔食物後，原蟲會在腸道內孵化並釋放活性滋養體。

臨床症狀： 輕症者僅有輕微腹痛、腹瀉，極易被誤當普通腸胃炎而自行服食止瀉藥，從而延誤診治。

重症危害： 暴發性重症阿米巴腸病的致死率極高。原蟲會分泌溶組織酶，持續「蠶食」及破壞宿主的腸壁，造成大面積潰瘍、壞死甚至穿孔。此外，原蟲更可透過血液循環轉移至肝臟，引發致命的「阿米巴肝膿腫」。

防範致命感染 專家提倡「六不」原則

上海市公衛中心重症醫學科主任王鶴提醒，夏季是腸道傳染病高發期，市民及旅客不論外遊或日常飲食，均應嚴格遵守衞生原則：

  • 不要生吃海鮮；
  • 不要喝生水，選擇飲用煮沸的白開水或者是選擇正規的瓶裝水；
  • 不要生吃綠葉菜；
  • 外出吃水果最好選擇能夠去殼削皮的水果，自己弄乾淨以後再吃；
  • 盡量選擇正規的餐廳，不要去那種蒼蠅小館或者是無證的路邊攤；
  • 飯前便後，接觸處理這些生食之前，要用肥皂流動水洗手。
     
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