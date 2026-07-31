西安人妻做支氣管檢查身亡 CCTV揭麻醉科醫生全程低頭玩機

陝西西安懷疑發生醫療事故，有37歲人妻在做支氣管檢查時死亡，其丈夫看閉路電視發現麻醉科醫生全程坐在一旁低頭玩手機，質疑有人違返程序。醫院副院長指，涉事醫生在事故中責任不大。當地衛健委已介入處理。

院方指醫生責任不大

《新京報》報道，西安劉先生指，妻子因支氣管核到西安市胸科醫院做支氣管鏡檢查，期間妻子氣管撕裂。

死者丈夫指麻醉科醫生全程玩手機，質疑是醫療操作失誤。

根據病程記錄，劉妻手術過程中出現皮下氣腫，考慮為縱隔氣腫，搶救無效身亡。

劉先生指，事後翻看手術室CCTV，發現麻醉科醫生幾乎全程在一旁玩手機，沒有注意病人生命體徵，未能及時發現問題。此外，院方又未事前通知會有攝影團隊在手術室拍攝，他們沒有穿保護衣及沒載口罩，不停在手術室穿梭。劉先生認為事件涉及違規操作。

涉事醫院副院長指，醫院已和死者家屬做了調解，屍檢也已完成。死亡責任專家判定，事故中醫生責任不大，醫生仍在院內工作。對於醫生行為是否違規，將根據鑑定機構出具的鑑定結果判斷。

據悉，當地衛生健康委員會及醫療糾紛人民調解委員會已介入處理。