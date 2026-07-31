政治局集體學習︱習近平提出強化政治引領 高質量推進國防和軍隊現代化

新華社報道，中共中央政治局周四（30日）下午就高質量推進國防和軍隊現代化進行第二十七次集體學習。總書記習近平在主持學習時強調，「十五五」時期，要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹新時代強軍思想，強化政治引領，深化創新發展，高質量推進國防和軍隊現代化，如期實現建軍一百年奮鬥目標，推動基本實現國防和軍隊現代化取得決定性進展，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅強戰略支撐。



習近平在聽取講解和討論後發表重要講話後指出，高質量推進國防和軍隊現代化，是推進中國式現代化的應有之義。



習近平強調，要堅持和加強黨對軍隊的絕對領導，全面落實新時代政治建軍方略，加強理論武裝，深化思想整風，打牢官兵聽黨話、跟黨走的思想根基，確保槍杆子永遠聽黨指揮。要深入推進反腐敗鬥爭，健全重大項目監管體系，確保各項建設質量托底、能力托底、廉潔托底。



習近平指出，要加強無人智能技術軍事應用，深化網絡信息體系建設運用，逐步構建智能化軍事體系。要加強作戰能力體系集成，搞好實戰化檢驗評估，扎實推進練兵備戰，有效捍衛國家主權、安全、發展利益。



習近平強調，要加強軍事治理，結合落實跨軍地改革任務，優化體制機制，完善政策制度，形成各司其職、緊密協作、規範有序的跨軍地工作格局。中央和國家機關有關部門、地方黨委和政府要大力支持國防和軍隊建設，在全社會營造關心國防、熱愛國防、建設國防、保衛國防的濃厚氛圍。