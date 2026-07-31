台灣翁媳命案｜34歲婦疑遭老爺設局40刀斬死 家屬稱死者曾遭性騷擾

台灣新北市中和區日前發生嚴重人倫慘劇，一名正在辦理離婚的34歲張姓女子（下稱張女）在返回夫家準備接回女兒時，遭66歲張姓老爺（下稱老爺）持刀斬殺身亡，涉案男子隨後被警方拘捕。死者家屬於社交平台控訴，質疑被告利用孫女作為誘餌設局，將對方騙回夫家實施預謀犯案。

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40刀斬死新抱

張姓老爺已被當地警方拘捕。中時新聞網

張姓老爺所持凶器。中時新聞網

張姓老爺已被當地警方拘捕。中時新聞網

張姓老爺聲稱兩人在金錢觀及財務上長期爭執。張女Instagram

據警方調查指出，張女於7月26日傍晚6時51分騎乘電動單車抵達老爺奶奶住處，準備接女兒回家，未料在樓梯間與老爺發生爭執，隨即遭老爺持刀狂砍，頭部幾乎被斬斷，當場重傷身亡。法醫檢驗顯示，兇器為15厘米的生魚片刀，死者全身有約40刀傷痕，致命傷位於頸部。目前，涉案的張姓老爺因涉嫌犯殺人罪及毀損屍體罪等，已被法院羈押。

死者家屬指，事發當日老爺曾以帶孫女外出食飯為由將孩子帶走，惟至晚間仍堅持不將孩子送回，並在事發前數分鐘致電張女，要求單獨前往接人，質疑時間點過於巧合，認為屬預謀犯案，且死者奶奶態度亦異常冷靜，懷疑事先知情，要求警方深入追查。

對於老爺向警方供稱，雙方是因教養、金錢及抽煙問題長期爭執失和，家屬認為與事實不符。此外，死者家屬透露，張女生前受老爺言語性騷擾，因夫家生活壓力大，為避免衝突，選擇長期帶同女兒留宿娘家，由親友協助照顧，再由父親或弟弟陪同返回，期間曾被老爺懷疑有外遇。近期張女終於下定決心辦理離婚，未料在準備重新展開人生之際遭遇悲劇。

死者丈夫有婚外情

事件發生後，張女好友於社媒Threads上爆料死者丈夫（張男）有婚外情，曾多次在Facebook（臉書）高調炫耀，卻不願支付養育費用，全靠妻子承擔；面對父親的騷擾，張男拒絕介入解決，甚至在事發後表示：「手又不是長在我身上，我無法控制。」

死者好友爆料稱張女丈夫出軌。Threads@hiroshi_aj

值得關注的是，根據台灣《被害人權益保障法》，死者丈夫有權申請犯罪被害補償。台灣法務部回應表示，礙於命案導火索是死者丈夫外遇，且漠視父親對妻子施暴，如事件觸發「有失妥當」標準，或對於被害人之被害具有故意或重大過失，當局有權不予補償或酌減。

