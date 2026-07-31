江蘇火災母女困窗外不支墮樓 網民痛斥救援慢：為何不鋪氣墊？

江蘇連雲港發生一宗火警墮樓意外，在內地網絡引發排山倒海的「消防救援不力」質疑。據網傳的驚險影片顯示，「東方領秀」屋苑一棟住宅的5樓單位，於本月27日早上突發火災。一對母女為躲避屋內熊熊烈火與濃煙，被迫爬出窗外、僅用雙手死死抓着防盜窗欄保命。然而在等待救援期間，大人疑因體力不支打滑墮樓，隨行的小孩亦一同墮下，兩人隨後被緊急送院搶救。

事發時，起火單位正不斷冒出滾滾黑煙。影片顯示，被困在窗外的大人一邊用手死抓窗欄，一邊用雙腳極力擋住身旁的小孩，試圖穩定兩人身體。但隨着火勢蔓延，大人嘗試向下挪動尋找安全落腳點，期間疑不慎打滑由五樓高空直墮地面，拉扯間小孩亦隨之墮下，現場目擊民眾發出陣陣驚呼。

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連雲港市中醫院急診科隨後證實，墮樓的兩人經初步救治後已轉往其他醫院繼續搶救，具體傷勢及詳情有待公布。

網民質疑「光射水不救人」

事件曝光後，大批內地網民對現場消防員的救援效率提出強烈質疑。不少人留言痛斥「已經在噴水了，為什麼不放充氣墊？」、「看過另一個視角，明明有足夠時間架雲梯或鋪氣墊」。

面對公眾怒火，有消防業內人士發文拆解，指高空救援受重重限制。一般消防氣墊的使用高度不超過3層樓（約10米），若從5樓（約15米）跳下，氣墊可能無法承受衝擊力而釀成致命傷亡。此外，雲梯消防車亦需足夠的停靠空間，且展開需要時間。目前，當地街道辦表示，火災具體起因及相關救援爭議仍在進一步調查中。