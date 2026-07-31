上海外籍「萬人迷」老師竟為美國頭號通緝犯 潛逃21年終引渡回美

近日上海一名外籍男老師因涉嫌於二十多年前性侵女童及謀殺妻子，經中美兩國司法與外交協調，被正式移送回美國受審。據悉，該名男老師被列入美國「15大頭號通緝犯」名單及國際刑警組織紅色通報。

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涉案被告為海爾斯（Daniel William Hiers），曾經是南卡羅來納州的一名警官。他被指在2004年先後性侵女童及槍殺妻子，之後棄職潛逃。潛逃期間，海爾斯化名「大衛·威廉斯」（David Williams）在上海生活，並於華東師範大學任教，擔任外籍英文老師。期間，海爾斯憑藉高大外表及風趣談吐在校內頗受關注，甚至被稱為「萬人迷」，惟私生活混亂，曾因追求女學生遭拒而發送色情照片騷擾。

美國逃犯海爾斯近日被遣返美國受審。美國法警局

美國逃犯海爾斯近日被遣返美國受審。美國法警局

收看美犯罪節目認出

舉報的王女士因朋友曾被對方性騷擾，且同為海爾斯學生而對其印象深刻。移居美國後，在收看美國知名犯罪節目《美國頭號通緝犯》時，王女士意外發現節目中通緝犯海爾斯的照片與該名老師相同，隨即通知當地警方及傳媒。

海爾斯隨後於2018年在上海被捕，但由於中美兩國之間並未簽署引渡協議，兩國執法機關需就個案進行專門協調安排，歷經8年，最終於上周四（23日）完成移交程序，將其移送回美國受審。

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美中多部門聯手促成引渡

美國聯邦法警局事後發表聲明，感謝中國公安部、美國國務院外交安全局（DSS）、美國司法部國際事務辦公室（OIA）及聯邦調查局（FBI）在調查及跨國執法合作中發揮關鍵作用。

事件在微博引起討論，有網民對外籍教師招聘的背景審查機制及入境審批把關提出質疑，「竟然讓通緝犯能夠在中國工作」、「難道是個外國人就可以擔任外教嗎」，認為流程存在安全漏洞，缺乏交叉核驗渠道，讓無資質的外籍人員透過偽造證明獲得工作。

