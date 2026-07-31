日本掛牌成立國家情報局 中方籲警惕軍事擴張

日本「國家情報局」今日正式掛牌成立。外界有聲音認為，這是對二戰期間日本特務機構「特高課」的復活。北京《環球時報》更認為選擇「7.31」作為情報局啟動日，是日本右翼對戰後國際秩序明目張膽的挑釁。中國國防部發言人蔣斌昨表示，日當局以「安全威脅」為藉口，打造服務軍事擴張和戰爭準備的情報體系，國際社會需高度警惕。

「特高課」全稱為「特別高等警察」，是二戰及戰前日本的秘密政治機構，主要負責思想審查、鎮壓反戰與共產主義活動。日本於今日7月31日正式成立國家情報局，首任局長由現任內閣情報官原和也擔任。日媒共同社引述消息人士報道，當天日本首相高市早苗將親自主持機構首次會議，就日本首個國家情報戰略展開討論。

環時指選「731」屬挑釁

二戰期間，侵華日軍「731」部隊用活人進行細菌試驗，殺害成千上萬中國人。《環球時報》報道，選擇「731」作為「國家情報局」啟動日，是日本右翼對戰後國際秩序明目張膽的挑釁。當日本再次豎起情報集權的大旗，亞洲各國和國際社會決不能沉默以對。

中國國防部發言人蔣斌大校昨日也表示，日本當局以應對所謂「安全威脅」為藉口，大力推進情報機構集權化、軍事化轉型，實質是打造服務軍事擴張和戰爭準備的情報體系，給亞太和世界和平穩定埋下重大隱患，國際社會須高度警惕。