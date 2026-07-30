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曼谷GMMTV書展︱中國女粉絲遭職員粗暴對待 泰國旅遊部長稱「花錢買不來特權」再惹怒火

即時中國
更新時間：20:52 2026-07-30 HKT
發佈時間：20:52 2026-07-30 HKT

周二（28日），泰國國家旅遊局在中國社交媒體發文，就上周曼谷三洋書展GMMTV事件承諾會作出改善，並對事件給各方造成的困擾表達歉意。不過同一日，泰國旅遊與體育部長素拉薩在國內接受傳媒訪問期間的言論，再次激起中國網民怒火。話題更登上熱搜。

網民：這輩子不去泰國

相關新聞：GMMTV書展︱中國女粉絲會場遭職員粗暴對待 泰國旅遊局發道歉聲明

上周六（25日）曼谷三洋書展GMMTV活動現場，一名遠赴泰國追星的中國女粉絲，被多名工作人員以粗暴對待，趕離現場。事件引起兩國民眾矛盾。

素拉薩在訪問中將事件定性為「一名沒有遵守規定的人與工作人員發生衝突」。他又指出，泰國歡迎所有尊重法律、秩序和泰國文化的遊客，但不歡迎給他人造成損害、干擾他人，或侮辱泰國及泰國民眾的游客。其更直言，遊客消費的錢可以買到我們的商品和服務，但買不到凌駕於泰國人之上的特權。

相關新聞：曼谷GMMTV書展︱中國女粉絲被指打尖遭毆 中使館發文敦促查明真相︱有片

由於大部份內地網民認為，事主當日是被工作人員無理粗暴對待，如今泰國官員「花錢買不到特權」的言論，是針對中國人，即時在網民瘋狂轉發素拉薩的言論，直言取消機票，拒絕再去泰國。

網民留言：
Atooopos_：退了8月機票，雖然只能退個零頭，也不想再去了。
最低調的帥哥：他們只是反華，歐美人他們從來不敢惹
Shining345：把心放肚子裡，本人發誓這輩子不會去
草莓牛奶小橘：到底誰給誰造成損害了

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