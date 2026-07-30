斷頭眼鏡蛇突翻生開口「復仇」 浙江七旬翁左手遭毒牙咬穿險死

據內媒《南國早報》報道，浙江紹興諸暨一名72歲張姓男子，日前在河邊釣魚時遭遇一條劇毒眼鏡蛇，他果斷用鏟子將蛇頭切斷。豈料約5分鐘後，當他準備清理現場、隨手拾起蛇頭時，已斷離的蛇頭竟然「死而復生」發動復仇猛咬，毒牙狠狠刺入其左手掌心，令其一度生命垂危，經歷長達兩個月多次手術，才奇蹟保命。

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20分鐘全身中毒發黑壞死

事發當日下午天氣炎熱，張男在人迹罕至的河邊釣魚時驚動一條眼鏡蛇。他以鏟子重擊並順勢將蛇頭切下。張男以為危機已過，不料就在他左手觸碰蛇頭的一剎那，已斷離身體約5分鐘的蛇頭突然張口，毒牙死死咬住其掌心不放。

斬斷眼鏡蛇頭5分鐘突開口「復仇」，七旬翁左手遭毒牙咬穿發黑。 南國早報

張男甩掉蛇頭後隨即往醫院奔去，惟傷口在不到20分鐘內便發黑腫脹，並出現胸悶、眼花及嘔吐等神經毒素症狀。轉送至浙江某大型醫院時，其左手至肩膀已腫脹發黑壞死，出現眼瞼下垂、吞咽困難等典型「神經—細胞—心臟」三重中毒跡象，情況極度危殆。

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眼鏡蛇。 雲南網資料圖

專家：脊髓反射可維持數十分鐘

醫療團隊隨即開通綠色通道，為他注射抗蛇毒血清，並緊急實施上肢肌肉筋膜切開減壓術等多項手術。經過兩個月的清創、負壓引流及人工真皮移植治療，張男的左手創面終於修復成功並於近日痊癒出院，免卻截肢命運。

急診醫學科醫生藉此案嚴正提醒，蛇等爬行動物在頭部離體後，其大腦雖然死亡，但其神經中樞尚未完全死滅，仍可透過「脊髓反射」維持數十分鐘甚至更長時間的自主攻擊行為，咬合力與毒腺注射功能依然完好。專家呼籲，一旦不慎被毒蛇咬傷，應保持冷靜靜臥，並去除傷肢的首飾，盡快送院，切忌用嘴吸吮毒液或亂切傷口，以免加快毒素擴散。