政治局研下半年經濟工作：及時出台務實管用增量政策 提升資本市場韌性

中共中央政治局會議今日（30日）召開會議，分析研究當前經濟形勢，並部署下半年經濟工作。



會議認為，今年以來，內地有效應對各種外部衝擊和內部困難，經濟呈現動能向新、結構向優的發展態勢。同時，要高度重視經濟運行中的困難挑戰，堅定信心，迎難而上，用好各種機遇和優勢，推動高質量發展行穩致遠。

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會議強調，做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，更好統籌國內國際兩個大局，實施好更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充分發揮各項存量政策效能，及時謀劃出台務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，推動經濟持續向新向優向好發展，努力實現「十五五」良好開局。



會議指出，宏觀政策要發力提效，加快財政支出和債券資金使用進度，綜合運用並適時調整貨幣政策工具，優化實施財政金融協同促內需政策。

綜合整治「內卷式」競爭

會議強調，要有效擴大國內需求，適應不同群體消費需求擴大優質供給，挖掘服務消費潛力。加快現代化產業體系建設，加強對基礎研究的長期穩定支持，深入實施「人工智能+」行動，發展智能經濟新形態，完善人工智能治理體系。



會議強調，要營造公平有序的市場競爭環境，繼續綜合整治「內卷式」競爭，常態化解決企業賬款拖欠問題。深化國資國企改革，優化民營經濟發展環境，推動平台經濟規範健康發展。



會議又提到穩定房地產市場，實施好一攬子化債方案。深化資本市場投融資綜合改革，提升資本市場韌性和信心。