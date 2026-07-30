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南京Adidas｜女客脫剩內衣遭店員掀簾走光 臨時試身室被揭違規霸佔走火通道

即時中國
更新時間：11:29 2026-07-30 HKT
發佈時間：11:29 2026-07-30 HKT

江蘇南京一名女子在Adidas專櫃試衣期間，遭店員突然拉開臨時試身室門簾，導致僅穿內衣的她被門外男顧客看到，尷尬不已。事件曝光後，店方一度否認涉事者為員工並拒絕提供閉路電視片段。被內地傳媒介入揭發該試身室屬違規搭建，甚至霸佔走火通道。最終品牌方承認責任並當面致歉及作出賠償。

經理扯謊卸責拒交CCTV

據內媒荔枝新聞報道，事發於南京景楓中心的Adidas專門店。女事主張女士憶述，當時她正在店內一個臨時試身室內試穿連身裙。正當她脫下外衣、全身僅穿著內衣之際，試身室門簾突然被一名店員從外拉開。由於該試身室極為靠近人流密集的收銀台，張女士走光一幕隨即被門外的男顧客目擊，令她感到極度難堪。

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事發後，該店店長初時態度強硬，堅稱拉開門簾者並非店內員工，更拒絕向張女士提供閉路電視片段。然而，張女士在翌日親自認出肇事者正是該門市的職員，當場拆穿店長謊言。

張女士隨後向商場管理處投訴維權，惟商場方面卻聲稱涉事的臨時試身室是商戶違規自行搭建，與商場無關。經內地記者實地調查更發現，該試身室不僅未經審批，更緊貼防火門並嚴重佔用走火通道，構成重大消防安全隱患。

在傳媒介入及輿論壓力下，Adidas品牌方最終妥協並作出回應。品牌方承認是駐店代表貿然拉開門簾，並坦承新任店長在處理危機時手法失當。針對佔用走火通道的問題，涉事門市已被相關執法部門處罰。品牌方已當面向張女士鄭重致歉及作出賠償，而張女士最終亦表示接受處理結果。

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