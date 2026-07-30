西九龍站｜高鐵古惑男「大麻扮茶葉」 闖關傳刺鼻異味被截｜有片

高鐵西九龍站海關近日偵破一宗涉嫌利用茶葉袋作掩飾的跨境走私毒品案。據內地海關總署周二（28日）通報，西九龍站海關關員在口岸旅檢大廳進行日常監管時，截查了一名經高鐵入境、但未有主動向海關申報的男子。關員在該名男子的行李箱中，檢獲多個散發出強烈刺鼻異味的茶葉罐，並在內裏的密封茶葉袋內起出淨重13.68克的大麻。案件目前已移交海關緝私部門作進一步跟進。

大麻淨重達13.68克

通報指出，事發當日，該名涉案男子在進入海關監管區時，因形跡可疑且未有主動向海關作出申報，被當值的海關關員進行「挑查」（即隨機抽樣詳細檢查）。

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在檢查該男子的行李箱期間，關員隨即聞到箱內傳出極為強烈且刺鼻的異常氣味。關員順着氣味源頭搜查，在行李箱中翻出數個茶葉罐。關員打開茶葉罐進行深度檢查時，赫然發現密封茶葉袋內並非一般茶葉，而是藏有用作偽裝、疑似植物大麻的綠色碎葉，淨重達13.68克。

涉案綠色碎葉其後經內地專業檢驗機構進行毒品定性鑑定，證實檢出四氫大麻酚（THC，即大麻的活性成分）成分，確認該批植物為大麻。涉案男子隨即被依法扣查，案件已正式移交緝私部門處理。

海關發言人重申，根據內地《刑法》規定，走私、販賣、運輸、製造毒品均屬嚴重刑事罪行。無論涉案毒品數量多少，都應當追究刑事責任，予以依法嚴懲。由於正值暑假北上通關的高峰期，不少港人會乘搭高鐵往返內地與香港，海關呼籲旅客必須嚴格遵守口岸申報法律，切勿心存僥倖協助他人攜帶來歷不明的物品過關。