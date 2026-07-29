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撞樣馬斯克︱陝西烤肉店師傅變網紅 老闆：客人特意來合照︱有片

即時中國
更新時間：22:08 2026-07-29 HKT
發佈時間：22:08 2026-07-29 HKT

人有相似的事常發生。不過今次竟是有內地普通平民，與世界首富馬斯克（Elon Musk）撞樣。

近日，有網民在社交平台發佈一段影片，稱陝西省銅川市一間餐廳的店員外貌極度酷似特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克，影片隨即在網絡瘋傳並獲得大量點讚，大批網民更特意致電該餐廳，指名要尋找這位「馬斯克同款烤肉師傅」。

據該餐廳合夥人李先生表示，在網絡意外爆紅的當事人馬先生今年40多歲，本身就是店內的烤肉師傅。其實在網絡走紅前，食客已常指他長得與馬斯克神似，並主動要求與其合照。沒想到這次的影片引發巨大關注，

當事人馬先生在接受傳媒訪問時坦言，自影片爆紅後的短短兩天內，已有十多人專程到店尋求與他合照，店內的客流量也比往日有所增加。

他又指出，日常工作十分繁重，每天早上九時便要到店準備，往往要忙碌至深夜十一二時後才能休息。面對突如其來的網絡關注，他坦言自己唯一的感受是「有些緊張」。

對於未來會否轉型為網絡紅人，馬先生表示目前會考慮開設個人社交媒體賬號。不過，對於直播帶貨等新興網絡商業模式，他直言自己「從未接觸過」，目前對此還不太了解。馬先生承認，走紅後確實已有不少合作機會主動找上門，自己也願意保持開放態度，嘗試一些新的發展機會。

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