瀋陽女高鐵大聲講電話遭投訴 訛稱「全家體制內」終被揭真相︱有片

在公眾場所作出缺德行為，被他人質疑反稱自己有「靠山」，企圖要對方懼怕。周一（27日），內地網絡熱一段影片，據悉在瀋陽高鐵上，一名女子被指大聲聊微信，被其他乘客和乘務員提醒，女子竟表示有「後台」，事件即時引起網絡熱議。當地公安局今日（29日）作出通報，證實涉案女子言論內容捏造。

女子在列車上不斷吹噓自己的背景。

當地公安通報。

據網傳影片所見，女子被質疑滋擾其他乘客後，囂長稱稱「全家體制內」、「朝陽『地頭蛇』」，甚至聲言「我打個電話你也不好過」，又嘲諷提醒者收入低。此外，反認為旁邊小孩聲音吵到她。



遼寧北票市公安局通報，近日，網絡平台出現「朝陽女子高鐵喧嘩被勸阻後叫囂全家體制內」等相關影片。北票市公安局調查，片中涉事23歲洪姓女子為朝陽北票市某鄉鎮居民，其本人及家庭成員均無公職人員身份和任職經歷，相關言論系本人捏造，與事實不符。公安部門已對其不文明行為進行批評教育。

