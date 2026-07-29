八一建軍節︱解放軍《制勝》宣傳片裝備「大晒冷」 四川艦實射畫面首度公開︱有片

解放軍建軍99周年之際，軍方推出名為《制勝》的宣傳片，最新現役武器在預告片中幾乎全面亮相，其中包括多款對台作戰「王牌」。全球首艘配備電磁彈射的076型兩棲攻擊艦四川艦，實射畫面也首度公開。

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內地《環球時報》報道，中國解放軍新聞傳播中心周二（28日）公布，將在中國「八一建軍節」推出思想解讀類融媒體片《制勝》。當日發布的3分多鐘《制勝》主題曲影片中，解放軍海陸空和火箭軍最新現役武器幾乎全面亮相，當中包括多款對台作戰「王牌」。

四川艦被稱「無人機航母」

《環球時報》稱，片中四川艦發射新型多功能干擾彈、191遠程箱式火箭炮實彈射擊大口徑火箭彈的畫面，都是首度公開亮相，「展現出解放軍遠程精確火力打擊的硬核實戰能力」。

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有「無人機航母」之稱的四川艦由中國自主研製建造，去年11月完成首次海試。 076型是中國迄今噸位最大、也是首艘裝備電磁彈射器的兩棲攻擊艦，可彈射大型無人機執行攻擊和偵察任務。



對於影片中曝光的四川艦實射干擾彈畫面，中國軍事專家張軍社向《環球時報》表示，該型干擾彈與艦上配備的近程防空導彈、近防炮搭配，共同構建艦載末端防御體系，用於攔截來襲導彈等各類威脅目標。